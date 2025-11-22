Dramska predstava "Na slovo F" 26. novembra na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo

Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo u srijedu, 26. novembra, s početkom u 19.30 sati, bit će izvedena dramska predstava „Na slovo F“, autorice Lejle Kalamujić, u režiji Ive Milošević.

Ovim naslovom Narodno pozorište Sarajevo zaokružilo je niz domaćih dramskih ostvarenja koja su tokom prethodne sezone praizvedbeno predstavljena publici, potvrđujući kontinuitet posvećenosti savremenom teatarskom izrazu i afirmaciji domaćih autora, saopćeno je iz tog pozorišta.

U predstavi igraju: Helena Vuković, Haris Bidžan, Vedran Đekić, Ejla Bavčić Tarakčija, Mak Čengić, Sanela Krsmanović, Slaven Vidak, Dino Bajrović, Nerman Mahmutović, Alisa Čajić, Irfan Ribić, Faruk Hajdarević i Belma Salkunić Bektešević.

- Beznađe. Izgubljenost. Potraga za smislom. Vera u ljubav. Čežnja za srećom. Ovo su samo neke od tema o kojima nastojimo da progovorimo kroz predstavu. Nadam se da ćemo uspeti da ukažemo na neprikosnoveni značaj ljubavi, dobrote i razumijevanja za drugog, kao i na zlo koje proističe iz predrasuda i okrutnosti – zapisala je rediteljica Iva Milošević.

Dramaturginja je Vedrana Božinović, scenograf Gorčin Stojanović, dok dizajn kostima potpisuje Lejla Hodžić. Kompozitor je Vladimir Pejaković, a saradnica za scenski pokret Amila Terzimehić.

Ulaznice za predstave u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo mogu se kupiti online, putem zvanične web stranice Narodnog pozorišta Sarajevo i platforme www.karter.ba.