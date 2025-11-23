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SVEČANA DODJELA

Mirjana Karanović dobitnica nagrade "Radoslav Zoranović" za najbolju glumicu

Nagrada joj je dodijeljena jučer u Narodnom pozorištu Tuzla, gdje je svečanom dodjelom nagrada zatvoren 31. festival "Tuzlanski pozorišni dani 2025"

Mirjana Karanović. FENA

FENA

23.11.2025

Mirjana Karanović osvojila je nagradu za najbolju glumicu, po izboru stručnog žirija, za ulogu Marlene Dietrich u predstavi "Marlene Dietrich: Pet tačaka optužnice" u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo.

Nekonvencionalni izbori 

Nagrada joj je dodijeljena jučer u Narodnom pozorištu Tuzla, gdje je svečanom dodjelom nagrada zatvoren 31. festival "Tuzlanski pozorišni dani 2025".

Predstava "Marlene Dietrich: pet tačaka optužnice", autora i reditelja Harisa Pašovića, sinoć je izvedena u Narodnom pozorištu Tuzla.

- Marlene Dietrich je bila više od filmske zvijezde, bila je mit. Jedna veoma neobična žena, veoma posebna, koja je u svom životu uvijek pravila nekonvencionalne izbore, često rizikujući reakciju svoje okoline, bilo privatne, profesionalne ili reakciju u svojoj domovini - kazao je autor Haris Pašović.

Uloge su ostvarili Mirjana Karanović, Mona Muratović, Elmir Krivalić i Enes Salković.

Scenografiju potpisuju Lada Maglajlić i Vedad Orahovac, a dizajn kostima Irma Saje i Vanja Ciraj. Kompozitor predstave je Dino Šukalo i Studio "Modra rijeka".

Za dizajn svjetla bio je zadužen Branislav Milinković, a za videoart Dino Hujić. Direktor fotografije je Alen Alilović, a videoprodukcija je "Source production".

Položaj žena u društvu 

Ovogodišnji festival "Tuzlanski pozorišni dani 2025" bio je posvećen istraživanju i osvjetljavanju položaja žene u društvu, kroz umjetničke izraze koji podstiču dijalog, preispitivanje i empatiju.

Kroz raznovrstan repertoar predstava domaćih i inostranih autora, publika je imala priliku da sagleda višeslojne aspekte ženskog iskustva, od borbe za ravnopravnost i prava, preko svakodnevnih izazova, do ličnih priča koje često ostaju neispričane.

Festival je ujedno poslužio kao platforma za glasove žena u umjetnosti, okupljajući autorice, glumice i rediteljice koje svojim radom doprinose shvatanju i osnaživanju ženskog identiteta, saopćeno je iz Narodnog pozorišta Sarajevo.

# GLUMICA
# POZORIŠTE
# MIRJANA KARANOVIĆ
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