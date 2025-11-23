Mirjana Karanović dobitnica nagrade "Radoslav Zoranović" za najbolju glumicu

Mirjana Karanović osvojila je nagradu za najbolju glumicu, po izboru stručnog žirija, za ulogu Marlene Dietrich u predstavi "Marlene Dietrich: Pet tačaka optužnice" u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo.

Nekonvencionalni izbori

Nagrada joj je dodijeljena jučer u Narodnom pozorištu Tuzla, gdje je svečanom dodjelom nagrada zatvoren 31. festival "Tuzlanski pozorišni dani 2025".

Predstava "Marlene Dietrich: pet tačaka optužnice", autora i reditelja Harisa Pašovića, sinoć je izvedena u Narodnom pozorištu Tuzla.

- Marlene Dietrich je bila više od filmske zvijezde, bila je mit. Jedna veoma neobična žena, veoma posebna, koja je u svom životu uvijek pravila nekonvencionalne izbore, često rizikujući reakciju svoje okoline, bilo privatne, profesionalne ili reakciju u svojoj domovini - kazao je autor Haris Pašović.

Uloge su ostvarili Mirjana Karanović, Mona Muratović, Elmir Krivalić i Enes Salković.

Scenografiju potpisuju Lada Maglajlić i Vedad Orahovac, a dizajn kostima Irma Saje i Vanja Ciraj. Kompozitor predstave je Dino Šukalo i Studio "Modra rijeka".

Za dizajn svjetla bio je zadužen Branislav Milinković, a za videoart Dino Hujić. Direktor fotografije je Alen Alilović, a videoprodukcija je "Source production".

Položaj žena u društvu

Ovogodišnji festival "Tuzlanski pozorišni dani 2025" bio je posvećen istraživanju i osvjetljavanju položaja žene u društvu, kroz umjetničke izraze koji podstiču dijalog, preispitivanje i empatiju.

Kroz raznovrstan repertoar predstava domaćih i inostranih autora, publika je imala priliku da sagleda višeslojne aspekte ženskog iskustva, od borbe za ravnopravnost i prava, preko svakodnevnih izazova, do ličnih priča koje često ostaju neispričane.

Festival je ujedno poslužio kao platforma za glasove žena u umjetnosti, okupljajući autorice, glumice i rediteljice koje svojim radom doprinose shvatanju i osnaživanju ženskog identiteta, saopćeno je iz Narodnog pozorišta Sarajevo.