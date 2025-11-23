Humanitarna izložba povodom 20 godina od prve samostalne izložbe sarajevske umjetnice Alene Gojak bit će otvorena u četvrtak, 27. novembra u 19 sati u Historijskom muzeju BiH.

- Ovo je poklon mom rodnom gradu Sarajevu – mjestu gdje je sve počelo, gdje sam odrasla kao umjetnica i kao čovjek. Radujem se susretu s posjetiocima izložbe i razmjeni dobre energije, radosti, boja i svih onih emocija koje zajedno stvaramo. Ne mogu da vjerujem koliko je vrijeme brzo prošlo, ali idemo dalje, naprijed, stvaramo nove priče i slikamo bolje sutra, poručuje Gojak.

Ulaz je slobodan, a sav prihod izložbe bit će poklonjen dječijem odjelu Klinike za onkologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Alena Gojak je sve popularnija slikarica i ilustratorica čija djela su postavljanja u galerijama u gradovima širom svijeta, uključujući Rim, London, Frankfurt, New Delhi... Njena djela imaju i terapeutski učinak, korištena su u art terapiji s djecom s poteškoćama, gdje su ostvarila izvanredne rezultate. Njena posvećenost ekologiji i održivosti ogleda se u upotrebi recikliranih materijala i ekoloških boja, što njen rad čini još posebnijim i relevantnijim u današnjem svijetu.

U proteklim godinama, Alena Gojak je sarađivala s mnogim svjetskim institucijama, kompanijama i javnim ličnostima, među kojima se izdvajaju UN, UNDP, Fondacija Novak Đoković, Audi i mnogi drugi. Nedavno je predstavila originalni kalendar ukrašen njenim radovima.

Pokrovitelj izložbe je Općina Novo Sarajevo u partnerstvu s Historijskim muzejom BiH.