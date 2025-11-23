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ULAZ SLOBODAN

Humanitarna izložba povodom 20 godina od prve samostalne izložbe sarajevske umjetnice Alene Gojak

Ovo je poklon mom rodnom gradu Sarajevu, kazala je Gojak

Alena Gojak. FENA

FENA

23.11.2025

Humanitarna izložba povodom 20 godina od prve samostalne izložbe sarajevske umjetnice Alene Gojak bit će otvorena u četvrtak, 27. novembra u 19 sati u Historijskom muzeju BiH.

- Ovo je poklon mom rodnom gradu Sarajevu – mjestu gdje je sve počelo, gdje sam odrasla kao umjetnica i kao čovjek. Radujem se susretu s posjetiocima izložbe i razmjeni dobre energije, radosti, boja i svih onih emocija koje zajedno stvaramo. Ne mogu da vjerujem koliko je vrijeme brzo prošlo, ali idemo dalje, naprijed, stvaramo nove priče i slikamo bolje sutra, poručuje Gojak.

Ulaz je slobodan, a sav prihod izložbe bit će poklonjen dječijem odjelu Klinike za onkologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Alena Gojak je sve popularnija slikarica i ilustratorica čija djela su postavljanja u galerijama u gradovima širom svijeta, uključujući Rim, London, Frankfurt, New Delhi... Njena djela imaju i terapeutski učinak, korištena su u art terapiji s djecom s poteškoćama, gdje su ostvarila izvanredne rezultate. Njena posvećenost ekologiji i održivosti ogleda se u upotrebi recikliranih materijala i ekoloških boja, što njen rad čini još posebnijim i relevantnijim u današnjem svijetu.

U proteklim godinama, Alena Gojak je sarađivala s mnogim svjetskim institucijama, kompanijama i javnim ličnostima, među kojima se izdvajaju UN, UNDP, Fondacija Novak Đoković, Audi i mnogi drugi. Nedavno je predstavila originalni kalendar ukrašen njenim radovima.

Pokrovitelj izložbe je Općina Novo Sarajevo u partnerstvu s Historijskim muzejom BiH. 

# UMJETNICA
# IZLOŽBA
# HUMANITARNA AKCIJA
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