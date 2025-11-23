Opera "Tri boje cvekle" osvojila četiri nagrade na 31. Festivalu "Tuzlanski pozorišni dani 2025"

Obrazloženje stručnog žirija: "Opera za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i kućne aparate na nivou libreta, muzičke dramaturgije, scenografije, kostimografije, glume i scenskog pokreta funkcioniše kao cjelovito i iznenađujuće inovativno umjetničko djelo. Ovaj poduhvat izvode, odvojeno i istovremeno, glumci, pjevači i muzičari, stvarajući ansambl uigran do mjere u kojoj im je moguće da scenskim postupcima prenesu opća mjesta lične tragedije u svedenoj formi. Predstava zahtijeva potpuni angažman publike i precizno pogađa bolno i oslobađajuće mjesto iznad patetike, a mimo svake hermetičnosti".

Nagradu je u ime cijelog tima preuzela rediteljka i kompozitorica Irena Popović Dragović.

- Ova vrsta teatra nije česta. Zato sam prije svega zahvalna upravi SARTR-a i Maji Salkić, koja je ukazala svoje povjerenje. Neizmjerno hvala Nejri što je napisala ovakav tekst i suočila se sa svojom velikom boli. Bol je imenica ženskog roda - gubitak majki. Pokušavali smo stvoriti teatar ranjivosti. Kada se suočite s ranjivošću, shvatite da morate uložiti ogromnu snagu kako biste ponovo postali cjeloviti. Ova vrsta teatra omogućila je da, zajedno s predivnim glumicama i glumcima i autorskim timom, stvorimo jedno pravo čudo - operu. Pjevati o takvom gubitku zahtijeva snagu, a ta snaga je također ženskog roda. Kao roditelji, moramo učiti djecu da otvoreno govore o tome što ih muči i boli, kako bismo se prestali suočavati s traumama koje rađaju bolest - a i ta bolest je ženskog roda. Kada djeca nauče izražavati svoje osjećaje i bol, dobit ćemo društvo slobode - istakla je Irena.