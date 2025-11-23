Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VELIKI USPJEH

Opera "Tri boje cvekle" osvojila četiri nagrade na 31. Festivalu "Tuzlanski pozorišni dani 2025"

Opera "Tri boje cvekle" dobila je priznanja u više kategorija

Tuzlanski pozorišni dani 2025. Press

A. O.

23.11.2025

Na sinoćnjoj svečanoj ceremoniji zatvaranja 31. Festivala "Tuzlanski pozorišni dani", opera "Tri boje cvekle" u produkciji teatra SARTR osvojila je četiri prestižne nagrade.

Opera "Tri boje cvekle" dobila je priznanja u više kategorija, uključujući sljedeće nagrade:

Nagrada "Radoslav Zoranović" - za najbolju predstavu u cjelini

Nagrada "Asim Horozić" - za najbolju muziku

Nagrada "Nijaz Alispahić" - za najbolju dramaturgiju

Najbolja predstava po izboru publike

Obrazloženje stručnog žirija: "Opera za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i kućne aparate na nivou libreta, muzičke dramaturgije, scenografije, kostimografije, glume i scenskog pokreta funkcioniše kao cjelovito i iznenađujuće inovativno umjetničko djelo. Ovaj poduhvat izvode, odvojeno i istovremeno, glumci, pjevači i muzičari, stvarajući ansambl uigran do mjere u kojoj im je moguće da scenskim postupcima prenesu opća mjesta lične tragedije u svedenoj formi. Predstava zahtijeva potpuni angažman publike i precizno pogađa bolno i oslobađajuće mjesto iznad patetike, a mimo svake hermetičnosti".


Sa održane predstave. Press

Nagradu je u ime cijelog tima preuzela rediteljka i kompozitorica Irena Popović Dragović.

- Ova vrsta teatra nije česta. Zato sam prije svega zahvalna upravi SARTR-a i Maji Salkić, koja je ukazala svoje povjerenje. Neizmjerno hvala Nejri što je napisala ovakav tekst i suočila se sa svojom velikom boli. Bol je imenica ženskog roda - gubitak majki. Pokušavali smo stvoriti teatar ranjivosti. Kada se suočite s ranjivošću, shvatite da morate uložiti ogromnu snagu kako biste ponovo postali cjeloviti. Ova vrsta teatra omogućila je da, zajedno s predivnim glumicama i glumcima i autorskim timom, stvorimo jedno pravo čudo - operu. Pjevati o takvom gubitku zahtijeva snagu, a ta snaga je također ženskog roda. Kao roditelji, moramo učiti djecu da otvoreno govore o tome što ih muči i boli, kako bismo se prestali suočavati s traumama koje rađaju bolest - a i ta bolest je ženskog roda. Kada djeca nauče izražavati svoje osjećaje i bol, dobit ćemo društvo slobode - istakla je Irena.

# POZORIŠTE
# TUZLA
# FESTIVAL
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.