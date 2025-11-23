Opera "Tri boje cvekle" osvojila četiri nagrade na 31. Festivalu "Tuzlanski pozorišni dani 2025"

Na sinoćnjoj svečanoj ceremoniji zatvaranja 31. Festivala "Tuzlanski pozorišni dani", opera "Tri boje cvekle" u produkciji teatra SARTR osvojila je četiri prestižne nagrade.
Opera "Tri boje cvekle" dobila je priznanja u više kategorija, uključujući sljedeće nagrade:
Nagrada "Radoslav Zoranović" - za najbolju predstavu u cjelini
Nagrada "Asim Horozić" - za najbolju muziku
Nagrada "Nijaz Alispahić" - za najbolju dramaturgiju
Najbolja predstava po izboru publike
Obrazloženje stručnog žirija: "Opera za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i kućne aparate na nivou libreta, muzičke dramaturgije, scenografije, kostimografije, glume i scenskog pokreta funkcioniše kao cjelovito i iznenađujuće inovativno umjetničko djelo. Ovaj poduhvat izvode, odvojeno i istovremeno, glumci, pjevači i muzičari, stvarajući ansambl uigran do mjere u kojoj im je moguće da scenskim postupcima prenesu opća mjesta lične tragedije u svedenoj formi. Predstava zahtijeva potpuni angažman publike i precizno pogađa bolno i oslobađajuće mjesto iznad patetike, a mimo svake hermetičnosti".