Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KONCERT

Portorikanski gitarist Hermelindo Ruiz nastupio na Muzičkoj akademiji UNSA

Koncert je realiziran u okviru Koncertne sezone MAS

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu. FENA

FENA

23.11.2025

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu ugostila je istaknutog portorikanskog gitaristu Hermelinda Ruiza, koji je u Koncertnoj sali "Cvjetko Rihtman" održao recital i predstavio gitaristički repertoar koji odiše latinoameričkim muzičkim elementima.

Ruiz je ovom prilikom izveo niz vlastitih komada iz različitih stvaralačkih faza, uključujući rane radove "Espacio" i "Recordando a Margot", ali i recentnija djela "Estrellita", "A Letter to Fear" te "Flores, Café y tu Sonrisa".

Program je uključio i kompozcije portorikanskih kompozitora Juana F. Acoste i Josea Ignacia Quintona, ali i Agustína Barriosa, Antonia Laura te Louisa Moreaua Gottschalka.

Koncert je realiziran u okviru Koncertne sezone MAS, u saradnji sa Sarajevo International Guitar Festivalom, saopćeno je iz Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.

# GITARISTA
# MUZIČKA AKADEMIJA SARAJEVO
# KONCERT
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.