Portorikanski gitarist Hermelindo Ruiz nastupio na Muzičkoj akademiji UNSA

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu ugostila je istaknutog portorikanskog gitaristu Hermelinda Ruiza, koji je u Koncertnoj sali "Cvjetko Rihtman" održao recital i predstavio gitaristički repertoar koji odiše latinoameričkim muzičkim elementima.

Ruiz je ovom prilikom izveo niz vlastitih komada iz različitih stvaralačkih faza, uključujući rane radove "Espacio" i "Recordando a Margot", ali i recentnija djela "Estrellita", "A Letter to Fear" te "Flores, Café y tu Sonrisa".

Program je uključio i kompozcije portorikanskih kompozitora Juana F. Acoste i Josea Ignacia Quintona, ali i Agustína Barriosa, Antonia Laura te Louisa Moreaua Gottschalka.

Koncert je realiziran u okviru Koncertne sezone MAS, u saradnji sa Sarajevo International Guitar Festivalom, saopćeno je iz Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.