Spisateljica Tamara Kučan: Nervira me bahatost

Ime i prezime: Tamara Kučan.

Datum i mjesto rođenja: 22. avgust 1989., Požarevac.

Šta prvo uradite kad se probudite: Zahvalim Bogu na svemu što imam i nemam.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Psihologijom.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Novinar.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Jastuk da se naspavam.

Najdraža pjesma: „Dream on“ - Aerosmith, „November rain“ – GnR.

Šta gledate na televiziji: Samo filmove.

Šta Vas nervira: Bahatost i nezahvalnost.

Najdraži grad: Atina.

Najbolji poklon koji ste dobili: Život.

Čega se plašite: Buba i klovnova.

S kim najradije pijete kafu: S prijateljima i sopstvenim tišinama.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Crna.

Ko Vam je uzor: Nemam uzore.

Najdraži pisac: Aleksandar Đuričić Eš.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Bolje da ne znate.

Omiljeni muzičar ili bend: Mnogo ih je.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Historija čitanja“ - Alberto Mangel.

Tim za koji navijate: Uvijek za onaj koji ima manje šanse za pobjedu.

Omiljena narodna izreka: „Nije zlato sve što sija“.

Koje pitanje najviše mrzite: Gdje pronalazite inspiraciju?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Dexter.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Namibiju.