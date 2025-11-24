Spisateljica Tamara Kučan: Nervira me bahatost

Ime i prezime: Tamara Kučan.
Datum i mjesto rođenja: 22. avgust 1989., Požarevac.
Šta prvo uradite kad se probudite: Zahvalim Bogu na svemu što imam i nemam.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Psihologijom.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Novinar.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Jastuk da se naspavam.
Najdraža pjesma: „Dream on“ - Aerosmith, „November rain“ – GnR.
Šta gledate na televiziji: Samo filmove.
Šta Vas nervira: Bahatost i nezahvalnost.
Najdraži grad: Atina.
Najbolji poklon koji ste dobili: Život.
Čega se plašite: Buba i klovnova.
S kim najradije pijete kafu: S prijateljima i sopstvenim tišinama.
Omiljena društvena mreža: Instagram.
Najdraža boja: Crna.
Ko Vam je uzor: Nemam uzore.
Najdraži pisac: Aleksandar Đuričić Eš.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Bolje da ne znate.
Omiljeni muzičar ili bend: Mnogo ih je.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Historija čitanja“ - Alberto Mangel.
Tim za koji navijate: Uvijek za onaj koji ima manje šanse za pobjedu.
Omiljena narodna izreka: „Nije zlato sve što sija“.
Koje pitanje najviše mrzite: Gdje pronalazite inspiraciju?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Dexter.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Namibiju.