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Čestitka svim Bosancima i Hercegovcima: Predstavljen prvi muzički spot za film "Bosanski vitez"

Ovo je prva od 10 pjesama za soundtrack filma, otkriva Ćuhara

Ekipa filma "Bosanski vitez". SFF

A. P.

24.11.2025

Zvanično je predszavljen prvi muzički spot za soundtrack filma "Bosanski vitez" koji je komponovala Larisa Buro. Kako poručuju kreatori, spot je objavljen kao poklon uoči Dana državnosti Bosne i Hercegovine, 25. novembra, i to je prvi javno objavljeni soundtrack povezan s ovim filmom.

Također, spot stiže dan prije posebne projekcije filma u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, gdje će film biti centralni događaj. Ovo je samo prvi od nekoliko spotova koje autori planiraju objaviti u narednom periodu.

"Bosanski vitez" je vizualno snažna i emotivna priča o naslijeđu, identitetu i duhovnoj snazi jednog naroda. Film prati Seada Delića, preživjelog genocida u Srebrenici, koji nakon godina provedenih u SAD kreće na put kroz srednjovjekovnu Bosnu — u potrazi za korijenima, smislom i istinom o zemlji iz koje potiče. 

Neizostavan dio

Tarik Hodžić, reditelj filma "Bosanski vitez" istakao je da je jedna od specifičnosti rada na ovom dokumentarnom filmu, osim što u sebi ima elemente fikcije, komponovanje originalne muzike.

- Moram priznati da sam istinski uživao u svakom dijelu ovog procesa sarađujuci sa Larisom. Njena muzika je sa jedne strane popunjavala ili ispunjavala viziju, a sa druge vrlo često inspirisala i gurala u potpuno novim neistraženim pravcima. Na taj način se rodio i lik Bosanske vile i sasvim sigurno se sve to organski uklopilo u strukturu filma i postalo neizostavan dio istog - rekao je Hodžić.

Razgovor sa Bosnom

Adnan Čuhara, producent filma istakao je kako je Larisa Buro bila savršen izbor za kompozitora i izradu muzike za film.

- Svaki put kako je nastajala pjesma po pjesma iznova i iznova sam bio oduševljen. Ovo je prva od 10 pjesama za soundtrack filma "Bosanski Vitez". Ovom prilikom se zahvaljujem BH Telecomu na podršci u produkciji kako ovog muzičkog spota tako i na podršci tokom produkcije i filma. Ovo je naša zajednička čestitka svim Bosancima i Hercegovcima za dan državnosti - pojasnio je Čuhara.

Larisa Buro koja je komponovala prvi muzički spot za ovaj film rekla je kako je rad na "Bosanskom vitezu" bio kao razgovor sa Bosnom kroz zvuk.

- Tarik je donio jasnu viziju, a ja sam pokušala uhvatiti ono neizgovoreno što živi između slike i emocije. Bilo je posebno iskustvo biti i Bosanska vila i kompozitor, jer sam kroz lik i muziku istovremeno gradila priču iznutra i izvana. Muziku sam gradila kao most između prošlosti i sadašnjosti — kao prostor gdje tonovi postaju priča. Bila mi je čast stvarati zvuk koji ne pripada samo filmu, nego i našem zajedničkom sjećanju, i nadam se da će nastaviti živjeti u publici i nakon što se svjetla kina ugase - opisala je Buro.

Podsjetimo, sutra će od 21 sat u okviru svečanog programa koji će se održati u Velikoj dvorani BKC-a povodom Dana državnosti BiH, biti prikazan film "Bosanski vitez". 

# ADNAN ĆUHARA
# TARIK HODŽIĆ
# FILM
# MUZIKA
# BOSANSKI VITEZ
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