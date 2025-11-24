Čestitka svim Bosancima i Hercegovcima: Predstavljen prvi muzički spot za film "Bosanski vitez"

Zvanično je predszavljen prvi muzički spot za soundtrack filma "Bosanski vitez" koji je komponovala Larisa Buro. Kako poručuju kreatori, spot je objavljen kao poklon uoči Dana državnosti Bosne i Hercegovine, 25. novembra, i to je prvi javno objavljeni soundtrack povezan s ovim filmom.

Također, spot stiže dan prije posebne projekcije filma u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, gdje će film biti centralni događaj. Ovo je samo prvi od nekoliko spotova koje autori planiraju objaviti u narednom periodu.

"Bosanski vitez" je vizualno snažna i emotivna priča o naslijeđu, identitetu i duhovnoj snazi jednog naroda. Film prati Seada Delića, preživjelog genocida u Srebrenici, koji nakon godina provedenih u SAD kreće na put kroz srednjovjekovnu Bosnu — u potrazi za korijenima, smislom i istinom o zemlji iz koje potiče.

Neizostavan dio

Tarik Hodžić, reditelj filma "Bosanski vitez" istakao je da je jedna od specifičnosti rada na ovom dokumentarnom filmu, osim što u sebi ima elemente fikcije, komponovanje originalne muzike.

- Moram priznati da sam istinski uživao u svakom dijelu ovog procesa sarađujuci sa Larisom. Njena muzika je sa jedne strane popunjavala ili ispunjavala viziju, a sa druge vrlo često inspirisala i gurala u potpuno novim neistraženim pravcima. Na taj način se rodio i lik Bosanske vile i sasvim sigurno se sve to organski uklopilo u strukturu filma i postalo neizostavan dio istog - rekao je Hodžić.