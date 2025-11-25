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PRVA BH. KRALJEVSKA OPERA

"Tvrtko, kralj bosanski" u dva termina na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo

Nastala je na razmeđu i u okvirima različitih krajnosti, kaže kompozitor

Prva bh. kraljevska opera "Tvrtko, kralj bosanski". Velija Hasanbegović

A. P.

25.11.2025

Prva bosanskohercegovačka kraljevska grande opera "Tvrtko, kralj bosanski" kompozitora Ammara Jažića, uz pratnju Sarajevske filharmonije kojom će dirigovati maestro Josip Šego, u režiji Dražena Siriščevića, bit će izvedena na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo 29. novembra i 1. decembra sa početkom od 19.30 sati.

Opera "Tvrtko, kralj bosanski" rađena je prema romanu "Ljetopis o kralju Tvrtku" pisca Jasmina Imamovića, za koju libreto potpisuje Muamer Kodrić.

U predstavi učestvuju solisti i hor Opere Narodnog pozorišta Sarajevo, Balet Narodnog pozorišta Sarajevo i Sarajevska filharmonija.

- Opera "Tvrtko, kralj bosanski" nastala je na razmeđu i u okvirima različitih krajnosti – kao nastojanje da i naša muzička umjetnička praksa konačno ostvari ono što je davno ostvareno u drugim sredinama, ali da istovremeno takvo što ne bude suštinski zakašnjelo i anahrono. U kompozitorskom smislu, ispred mene kao autora je bio veliki broj izazova - jako veliki broj glavnih i epizodnih uloga koje korespondiraju jedna s drugom, skoro kroz cijelo trajanje djela; muzičko "oslikavanje" srednjeg vijeka gdje je često moralo biti prisutno odsustvo klasičnog dursko-molskog tonalitetnog odnosa, česta upotreba modusa i proširenog tonaliteta sa čestim promjenama tonalnog centra kao osnove tematskog izraza uz mnoštvo korištenja udaljenih harmonija kao elementa koji potencira i "kolorizira" dramsku radnju na sceni – izjavio je kompozitor Ammar Jažić.

Naslovnu ulogu Tvrtka iznijet će solista Opere NPS Ivan Šarić; Grubaču, Tvrtkovu nevjenčanu suprugu igra Jana Cvetković/Adelisa Saračević; u ulozi kneginje Jelene, Tvrtkove majku slušat ćemo Katarinu Kikić Marić; dok će Doroteju, kraljicu bosansku utjeloviti Hana Salihović. Amir Saračević igra ulogu Vuka Tvrtkovog brata; dok će Ileš Bečei utjeloviti lik Vuka Dabišića, plemića, zavjerenika protiv Tvrtka. Solista Opere Erol Ramadanović igra lik Hotjana, Tvrtkovog savjetnika. Did bosanski, poglavar Crkve bosanske je Ivica Šarić; Vlatko Hranić, bosanski vitez i velikaš Denis Isaković.

Jasmin Bašić će utjeloviti lik Hrabrena, pristava; Elizabetu, kraljicu ugarsku Dajana Šegvić; a mletačkog izaslanika Josip Katavić. Dalmatinski izaslanik je Siniša Markanović; Nicolo, Ermin Ašćerić; Abdulaziz, Nedim Bašić. Lazarovog glasnika igrat će Edin Daši, ugarskog glasnika Dejan Kajević, a Vladislava Dabišića, brata Vuka Dabišića Haris Bidžan.

Koreografkinja je Mojca Majcen, scenograf Slaven Raos, kostimograf Mladen Radovniković. Dizajn svjetla potpisuje Moamer Šaković, a video dizajn Dino Hujić. Šef hora Opere je Danijel Žontar.

 Opera “Tvrtko, kralj bosanski” rađena je u koprodukciji sa Bošnjačkom zajednicom kulture. Pokrovitelj je Vlada Federacije BiH, a generalni pokrovitelj BH Telecom. 

Ulaznice za predstave u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo mogu se kupiti isključivo online putem zvanične web stranice i platforme www.karter.ba.

# NPS
# OPERA
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
# TVRTKO KRALJ BOSANSKI
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