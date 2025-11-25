"Tvrtko, kralj bosanski" u dva termina na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo

Prva bosanskohercegovačka kraljevska grande opera "Tvrtko, kralj bosanski" kompozitora Ammara Jažića, uz pratnju Sarajevske filharmonije kojom će dirigovati maestro Josip Šego, u režiji Dražena Siriščevića, bit će izvedena na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo 29. novembra i 1. decembra sa početkom od 19.30 sati.

Opera "Tvrtko, kralj bosanski" rađena je prema romanu "Ljetopis o kralju Tvrtku" pisca Jasmina Imamovića, za koju libreto potpisuje Muamer Kodrić.

U predstavi učestvuju solisti i hor Opere Narodnog pozorišta Sarajevo, Balet Narodnog pozorišta Sarajevo i Sarajevska filharmonija.

- Opera "Tvrtko, kralj bosanski" nastala je na razmeđu i u okvirima različitih krajnosti – kao nastojanje da i naša muzička umjetnička praksa konačno ostvari ono što je davno ostvareno u drugim sredinama, ali da istovremeno takvo što ne bude suštinski zakašnjelo i anahrono. U kompozitorskom smislu, ispred mene kao autora je bio veliki broj izazova - jako veliki broj glavnih i epizodnih uloga koje korespondiraju jedna s drugom, skoro kroz cijelo trajanje djela; muzičko "oslikavanje" srednjeg vijeka gdje je često moralo biti prisutno odsustvo klasičnog dursko-molskog tonalitetnog odnosa, česta upotreba modusa i proširenog tonaliteta sa čestim promjenama tonalnog centra kao osnove tematskog izraza uz mnoštvo korištenja udaljenih harmonija kao elementa koji potencira i "kolorizira" dramsku radnju na sceni – izjavio je kompozitor Ammar Jažić.

Naslovnu ulogu Tvrtka iznijet će solista Opere NPS Ivan Šarić; Grubaču, Tvrtkovu nevjenčanu suprugu igra Jana Cvetković/Adelisa Saračević; u ulozi kneginje Jelene, Tvrtkove majku slušat ćemo Katarinu Kikić Marić; dok će Doroteju, kraljicu bosansku utjeloviti Hana Salihović. Amir Saračević igra ulogu Vuka Tvrtkovog brata; dok će Ileš Bečei utjeloviti lik Vuka Dabišića, plemića, zavjerenika protiv Tvrtka. Solista Opere Erol Ramadanović igra lik Hotjana, Tvrtkovog savjetnika. Did bosanski, poglavar Crkve bosanske je Ivica Šarić; Vlatko Hranić, bosanski vitez i velikaš Denis Isaković.

Jasmin Bašić će utjeloviti lik Hrabrena, pristava; Elizabetu, kraljicu ugarsku Dajana Šegvić; a mletačkog izaslanika Josip Katavić. Dalmatinski izaslanik je Siniša Markanović; Nicolo, Ermin Ašćerić; Abdulaziz, Nedim Bašić. Lazarovog glasnika igrat će Edin Daši, ugarskog glasnika Dejan Kajević, a Vladislava Dabišića, brata Vuka Dabišića Haris Bidžan.

Koreografkinja je Mojca Majcen, scenograf Slaven Raos, kostimograf Mladen Radovniković. Dizajn svjetla potpisuje Moamer Šaković, a video dizajn Dino Hujić. Šef hora Opere je Danijel Žontar.

Opera “Tvrtko, kralj bosanski” rađena je u koprodukciji sa Bošnjačkom zajednicom kulture. Pokrovitelj je Vlada Federacije BiH, a generalni pokrovitelj BH Telecom.

Ulaznice za predstave u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo mogu se kupiti isključivo online putem zvanične web stranice i platforme www.karter.ba.