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PROMOCIJA

Povodom Dana državnosti BiH predstavljena knjiga "Krvlju ispisana sloboda"

Promociju su organizirali Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca

Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću. FENA

FENA

25.11.2025

Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, održana je promocija knjige „Krvlju ispisana sloboda“ autora Refika Kaukovića, ratnog komandira Čete za specijalne namjene „Hamza“ i dobitnika značke „Zlatni ljiljan“.

Promociju su organizirali Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca – Regionalni odbor Bosanske Krajine i Islamski pedagoški fakultet, a prisutni su istaknuli da knjiga predstavlja važan doprinos kulturi sjećanja, posebno u vrijeme kada se obilježava Dan državnosti.

Djelo, koje kroz sedamnaest ratnih priča donosi autentična svjedočanstva iz odbrane Bosne i Hercegovine, predstavili su general Emir Kliko, major Šefik Veladžić, ratni komandir Osman Sulić i autor.

Autor Refik Kauković zahvalio je organizatorima i publici. FENA

General Emir Kliko, jedan od recenzenata knjige, naglasio je da se radi o djelu koje donosi istinite i snažne priče o hrabrosti i ljudskosti pripadnika elitnih jedinica Armije RBiH.

O doprinosu 505. viteške brigade i ratnom putu Hamzi govorio je ratni komandir Osman Sulić, koji se prisjetio i vlastitog povratka u Bihać na početku agresije.

– Kao neko ko je završio vojnu školu i vidio kuda ide priča s Jugoslavijom, znao sam da se moram vratiti svojoj zemlji. Amblem Hamzi sa likom lava nosi duboku simboliku, a naše ratne priče su slične jer smo živjeli iste dane borbe i odgovornosti – rekao je Sulić.

Autor Refik Kauković zahvalio je organizatorima i publici, naglasivši da je želio da knjiga dođe do što većeg broja ljudi i da bude podsjetnik na one koji su branili Bosnu i Hercegovinu.

# KNJIGA
# PROMOCIJA
# DAN DRŽAVNOSTI
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