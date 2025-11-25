Povodom Dana državnosti BiH predstavljena knjiga "Krvlju ispisana sloboda"

Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, održana je promocija knjige „Krvlju ispisana sloboda“ autora Refika Kaukovića, ratnog komandira Čete za specijalne namjene „Hamza“ i dobitnika značke „Zlatni ljiljan“.
Promociju su organizirali Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca – Regionalni odbor Bosanske Krajine i Islamski pedagoški fakultet, a prisutni su istaknuli da knjiga predstavlja važan doprinos kulturi sjećanja, posebno u vrijeme kada se obilježava Dan državnosti.
Djelo, koje kroz sedamnaest ratnih priča donosi autentična svjedočanstva iz odbrane Bosne i Hercegovine, predstavili su general Emir Kliko, major Šefik Veladžić, ratni komandir Osman Sulić i autor.
General Emir Kliko, jedan od recenzenata knjige, naglasio je da se radi o djelu koje donosi istinite i snažne priče o hrabrosti i ljudskosti pripadnika elitnih jedinica Armije RBiH.
O doprinosu 505. viteške brigade i ratnom putu Hamzi govorio je ratni komandir Osman Sulić, koji se prisjetio i vlastitog povratka u Bihać na početku agresije.
– Kao neko ko je završio vojnu školu i vidio kuda ide priča s Jugoslavijom, znao sam da se moram vratiti svojoj zemlji. Amblem Hamzi sa likom lava nosi duboku simboliku, a naše ratne priče su slične jer smo živjeli iste dane borbe i odgovornosti – rekao je Sulić.
Autor Refik Kauković zahvalio je organizatorima i publici, naglasivši da je želio da knjiga dođe do što većeg broja ljudi i da bude podsjetnik na one koji su branili Bosnu i Hercegovinu.