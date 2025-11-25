Povodom Dana državnosti BiH predstavljena knjiga "Krvlju ispisana sloboda"

Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, održana je promocija knjige „Krvlju ispisana sloboda“ autora Refika Kaukovića, ratnog komandira Čete za specijalne namjene „Hamza“ i dobitnika značke „Zlatni ljiljan“.

Promociju su organizirali Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca – Regionalni odbor Bosanske Krajine i Islamski pedagoški fakultet, a prisutni su istaknuli da knjiga predstavlja važan doprinos kulturi sjećanja, posebno u vrijeme kada se obilježava Dan državnosti.

Djelo, koje kroz sedamnaest ratnih priča donosi autentična svjedočanstva iz odbrane Bosne i Hercegovine, predstavili su general Emir Kliko, major Šefik Veladžić, ratni komandir Osman Sulić i autor.