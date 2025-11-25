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BOGAT PROGRAM

Izložba "I poslije Tita – Tito" Milomira Kovačevića Strašnog otvara Prvi AVNOJ Fest

Miomir Kovačević Strašni izjavio je da ga je poziv da otvori prvi festival AVNOJ-a mnogo obradovao

Danas u Jajcu počinje prvi AVNOJ Fest. FENA

FENA

25.11.2025

Izložbom "I poslije Tita – Tito“ Milomira Kovačevića Strašnog u Domu kulture Jajce danas u Jajcu počinje prvi AVNOJ Fest - Festival umjetnosti, kulture i dijaloga posvećen obilježavanju 82. godišnjice Drugog zasjedanja AVNOJ-a.

Miomir Kovačević Strašni izjavio je da ga je poziv da otvori prvi festival AVNOJ-a mnogo obradovao.

- I poslije Tita-Tito je serija fotografija snimljena na godišnjicama obilježavanja Bitke na Sutjesci... Ljudi iz cijele Jugoslavije dolaze na taj dan da odaju počast i polože cvijeće herojima Sutjeske. Svi su dolazili sa simbolima koji su nam bili nekada državni i sa kojima smo odrasli, tako da imamo puno jugoslovenskih zastava, Titovih fotografija, majica sa raznoraznim porukama odanosti Titu i partiji, sa portretima Čegevare - kazao je Kovačević Feni.

Danas u Jajcu počinje prvi AVNOJ Fest. FENA

Prvi festival AVNOJ-a donosi bogat program, savremene umjetničke interpretacije antifašističkog naslijeđa i sadržaje koji povezuju lokalnu zajednicu, mlade i posjetitelje iz cijele zemlje.

Prvi AVNOJ Fest organizuje JU Muzej II zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu uz podršku Općine Jajce, Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta Srednje-bosanskog kantona, SUBNOR-a BiH, Grupe Laibach, Ambasade Republike Slovenije u BiH, JU Dom kulture Jajce, JKP Čistoća i zelenilo Jajce i Visit Jajce.

# IZLOŽBA
# FEST
# MILOMIR KOVAČEVIĆ STRAŠNI
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