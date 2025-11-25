Izložba "I poslije Tita – Tito" Milomira Kovačevića Strašnog otvara Prvi AVNOJ Fest

Izložbom "I poslije Tita – Tito“ Milomira Kovačevića Strašnog u Domu kulture Jajce danas u Jajcu počinje prvi AVNOJ Fest - Festival umjetnosti, kulture i dijaloga posvećen obilježavanju 82. godišnjice Drugog zasjedanja AVNOJ-a.

Miomir Kovačević Strašni izjavio je da ga je poziv da otvori prvi festival AVNOJ-a mnogo obradovao.

- I poslije Tita-Tito je serija fotografija snimljena na godišnjicama obilježavanja Bitke na Sutjesci... Ljudi iz cijele Jugoslavije dolaze na taj dan da odaju počast i polože cvijeće herojima Sutjeske. Svi su dolazili sa simbolima koji su nam bili nekada državni i sa kojima smo odrasli, tako da imamo puno jugoslovenskih zastava, Titovih fotografija, majica sa raznoraznim porukama odanosti Titu i partiji, sa portretima Čegevare - kazao je Kovačević Feni.