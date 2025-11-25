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BKC

Umjetnost u čast Dana državnosti: Noć upotpunjena svečanim programima

Postavka je izazvala veliku pažnju posjetilaca i ispunila galerijski prostor BKC-a

BKC: Umjetnost u čast Dana državnosti - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Ajla Pehlivan

25.11.2025

U Bosanskom kulturnom centru Sarajevo večeras je počeo svečani program povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Manifestacija je zvanično otvorena u 17.30 sati izložbom "Ljepote Bosne i Hercegovine" nagrađivanog fotografa Dženada Džine, koji je na svojoj prvoj samostalnoj izložbi u Sarajevu predstavio seriju radova posvećenih prirodnim ljepotama zemlje. Postavka je izazvala veliku pažnju posjetilaca i ispunila galerijski prostor BKC-a.

U nastavku programa prikazan je dokumentarni film "Bosanski vitez", reditelja Tarika Hodžića i producenta Adnana Ćuhare, autorskog dvojca poznatog po međunarodno nagrađivanom filmu "Scream for Me Sarajevo". Projekcija je privukla veliki broj gledatelja i izazvala snažne reakcije publike.

Dokumentarni film "Bosanski vitez" je imao premijeru na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu.

Podsjećamo, ulaz na sve programe je besplatan, a izložba "Ljepote Bosne i Hercegovine" bit će postavljena u Galeriji BKC-a do 30. novembra. Sutra, 26. novembra, za najmlađe je najavljena predstava "Medo i miš za čist okoliš" sa početkom u 12 sati.

# DAN DRŽAVNOSTI BIH
# BKC
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