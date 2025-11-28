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PRESTIŽNO PRIZNANJE

Bivši student ASU u Sarajevu ujedinio kulturnu scenu u susjedstvu

U obrazloženju se ističe da je Nelevićev stvaralački rad obilježio pozorište, film i televiziju posljednjih decenija

Mladen Nelević. Gradsko pozorište Podgorica

M. Až.

28.11.2025

Udruženje glumaca Crne Gore predložilo je da se Nagrada „19. decembar“ za životno djelo dodijeli glumcu Mladenu Neleviću, jednom od najprepoznatljivijih i najcjenjenijih stvaralaca crnogorske i regionalne umjetnosti, saopštili su iz Udruženja.

Kako navode, ovaj prijedlog predstavlja historijski presedan u crnogorskoj kulturi jer je čitava pozorišna i filmska zajednica stala iza jednog kandidata.

- Prijedlog su podržali Crnogorsko narodno pozorište, Kraljevsko pozorište Zetski dom, Gradsko pozorište Podgorica, Nikšićko pozorište, Centar za kulturu Tivat, Teatar mladih, Korifej teatar, Filmski centar Crne Gore, Crnogorska kinoteka, Udruženje filmskih producenata i reditelja i Crnogorsko društvo nezavisnih književnika - navodi se u saopćenju.

U obrazloženju se ističe da je Nelevićev stvaralački rad obilježio pozorište, film i televiziju posljednjih decenija, od kultnih jugoslovenskih ostvarenja do savremenih projekata.

Podsjećamo, Mladen Nelević bio je student prve klase Odsjeka za glumu Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu 1981. godine.

# GLUMAC
# CRNA GORA
# MLADEN NELEVIĆ
# AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI SARAJEVO
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