Večeras u Pozorištu mladih u Sarajevu autentični tradicionalni ples i muzika Indonezije

Pozorišna predstava "Umjetnost i kultura arhipelaga“, koja će predstaviti najbolje iz tradicionalnih umjetnosti plesa i muzike Indonezije, najavljena je za večeras u 19 sati u Sarajevu u Pozorištu mladih.

Ulaz za posjetioce je slobodan, a gostovanje umjetnika upriličit će Akademija scenskih umjetnosti Sarajevskog univerziteta, Naine Visuals i umjetnička grupa Karaya iz Indonezije, u saradnji s Pozorištem mladih i Ambasadom Indonezije u Bosni i Hercegovini.

Filmski i pozorišni režiser i scenarista Faruk Lončarević, inače godinama vezan za indonežansku kulturu, toliko da sebe smatra dijelom pridružene indonežanske zajednice, kaže da je on u najavljenom događaju "neka vrsta producenta, s ove strane".

Za agenciju Fena je pojasnio da će večeras u Pozorištu mladih biti predstava koja treba da dočara tradicionalnu umjetnost Indonezije, prvenstveno plesom i plesnim pozorištem te muzikom tamošnjeg podneblja izvedenom na tradicionalnim instrumentima.

- Ovo je već treći put da Akademija scenskih umjetnosti Sarajevskog univerziteta organizira ovakvu vrstu događaja i vrlo rijetka prilika da pogledamo autentično pozorište iz Indonezije, poznato po raznolikosti i vrlo zabavnom kontekstu jer je zapravo i namijenjeno zabavljanju širokih narodnih masa. Veliko mi je zadovoljstvo što ovog puta imamo grupu od 22 indonežanska umjetnika koji će u Pozorištu mladih izvesti svoju predstavu, više antologijsku, sastavljenu od numera; mislim da će biti veoma uspješna – rekao je Lončarević.

Organizatori su ponosni zbog realizacije ovog gostovanja, kazao je također.

Njegovo mišljenje je da će večerašnji event u Pozorištu mladih obogatiti generalno kulturnu scenu Bosne i Hercegovine, jer se slična gostovanja ne dešavaju tako često.