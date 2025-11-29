Skupština Bošnjačke zajednice kulture: Puna podrška rukovodstvu i ponovna potvrda Odluke o modifikaciji naziva

U Domu Bošnjačke zajednice kulture u Sarajevu, 29. novembra 2025. godine, održana je redovna izvještajna Skupština Bošnjačke zajednice kulture za 2025. godinu. Povodom toga, Skupština BZK izdali su sljedeće saopćenje za javnost:

- Skupština Bošnjačke zajednice kulture, kao najviši organ upravljanja Bošnjačke zajednice kulture, jednoglasno daje punu podršku predsjedniku prof. dr. Sanjinu Kodriću i Upravnom odboru Bošnjačke zajednice kulture u njihovom radu i djelovanju te iznova jednoglasno potvrđuje Odluku o modifikaciji naziva Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ u naziv Bošnjačka zajednica kulture koju je Skupština prvobitno donijela 28. 9. 2024. godine.

Odluka o modifikaciji naziva za cilj je imala daljnji institucionalni razvoj Bošnjačke zajednice kulture kao temeljne i najstarije organizacije kulture Bošnjaka, odnosno bošnjačke kulturne matice i svjetske kulturne zajednice bošnjačkog naroda, s tradicijom od 1903. godine, te je kao takva ciljani institucionalni izraz više od 120 godina dugog nastojanja da i Bošnjaci kao narod grade i izgrade svoju temeljnu i najstariju organizaciju kulture kao instituciju koja bi u svim aspektima, pa tako i primjerenim nazivom, bila u razini s ekvivalentnim krovnim kulturnim institucijama drugih naroda u Evropi i svijetu, bez reduciranja na razine statusno nižih oblika kulturnog organiziranja, što je u slučaju Bošnjačke zajednice kulture neprimjereno i neprimjenjivo s obzirom na njen karakter te historijsku i savremenu ulogu i važnost.

Skupština, stoga, najoštrije osuđuje sve javne i druge napade i pritiske na predsjednika, Upravni odbor i pojedine članove Bošnjačke zajednice kulture koji su uslijedili nakon donošenja Odluke o modifikaciji naziva te najodlučnije u cijelosti odbacuje sve neistine, dezinformacije, manipulacije i konstrukcije na kojima su zasnovani, smatrajući ih napadima i pritiscima i protiv cjeline Bošnjačke zajednice kulture kao institucije, posebno s ciljem nezakonitog i nestatutarnog svrgavanja rukovodstva te destabiliziranja i destruiranja, odnosno discipliniranja, kontroliranja i preuzimanja Bošnjačke zajednice kulture od strane pojedinaca i grupa vođenih isključivo ličnim i drugim društveno štetnim partikularnim motivima i interesima, a ne širim narodnim i općim društvenim interesima i dobrobitima.

Bošnjačka zajednica kulture autonomna je, samosvojna i nezavisna institucija i kao takva isključivo samostalno i slobodno upravlja sobom u skladu sa svojim najboljim namjerama te najboljim interesima i dobrobitima Bošnjaka kao naroda i Bosne i Hercegovine kao države, odnosno isključivo autonomno, samosvojno i nezavisno donosi svoje samostalne i slobodne odluke putem svojih organa u skladu s njihovim nadležnostima, Zakonom i Statutom Bošnjačke zajednice kulture, te bez izuzetka očekuje i traži da se u cijelosti poštuje njena institucionalna autonomija, samosvojnost i nezavisnost, uključujući i pravo na samostalno i slobodno upravljanje i odlučivanje, kao u slučajevima svih drugih institucija.

S tradicijom počev od društava „Gajret“ iz 1903. i „Narodna uzdanica“ iz 1924. te Kulturnog društva Muslimana „Preporod“ iz 1945. godine i svih drugih njenih pravnih prethodnika i preteča, Bošnjačka zajednica kulture ostaje trajno opredijeljena i angažirana za boljitak Bošnjaka kao naroda i Bosne i Hercegovine kao države, čemu služi posebno u oblasti kulture i identiteta, uključujući i sveukupni društveni razvoj bošnjačkog naroda te razvoj sveukupnog bosanskohercegovačkog društva - poručili su.

Na Skupštini su razmatrana i druga pitanja te donesene i druge odluke iz nadležnosti Skupštine Bošnjačke zajednice kulture, uključujući i Izvještaj o radu i plan rada predsjednika i Direkcije Bošnjačke zajednice kulture s finansijskim izvještajem i planom, Izvještaj o provedbi Odluke o modifikaciji naziva Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ u naziv Bošnjačka zajednica kulture i Izvještaj o radu i djelovanju podružnica i drugih organizacijskih jedinica Bošnjačke zajednice kulture, koji su jednoglasno usvojeni.

Također, na Skupštini su jednoglasno izvršeni i izbori članova organa Bošnjačke zajednice kulture, te je za zamjenika predsjednika Skupštine izabran prof. dr. Dženan Kos, predsjednik Općinskog društva Travnik i Kantonalnog društva Srednjobosanskog kantona te član Upravnog odbora, za člana Upravnog odbora gosp. Mersed Šahinović, predsjednik Gradskog društva Visoko i Kantonalnog društva Zeničko-dobojskog kantona, a za člana Suda časti gđa Nevzeta Rustemović, predsjednica Općinskog društva Kladanj.

U svečanom dijelu Skupštine u ime Međukulturnog vijeća Bosne i Hercegovine Skupštini se prigodno obratio predsjednik Upravnog odbora Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva „Prosvjeta“ gosp. Dejan Garić te su dodijeljena priznanja za poseban doprinos radu i djelovanju Bošnjačke zajednice kulture prof. dr. Šaćiru Filandri, predsjedniku Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ od 2001. do 2010. godine, prof. dr. Senadinu Laviću, predsjedniku Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ od 2010. do 2019. godine, gosp. Kemalu Čolaku, predsjedniku Općinskog društva Donji Vakuf, gđi Nevzeti Rustemović, predsjednici Općinskog društva Kladanj, i gosp. Mersedu Šahinoviću, predsjedniku Gradskog društva Visoko i Kantonalnog društva Zeničko-dobojskog kantona.