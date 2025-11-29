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VEČER UMJETNOSTI

Opera "Tvrtko, kralj bosanski" osvojila publiku Narodnog pozorišta Sarajevo

U predstavi su snage udružili solisti i hor Opere Narodnog pozorišta Sarajevo, Balet Narodnog pozorišta Sarajevo i Sarajevska filharmonija

Opera "Tvrtko, kralj bosanski" - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Ajla Pehlivan

29.11.2025

Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo večeras je izvedena prva bosanskohercegovačka kraljevska grande opera "Tvrtko, kralj bosanski" kompozitora Ammara Jažića, uz pratnju Sarajevske filharmonije pod dirigentskom palicom maestra Josipa Šege, u režiji Dražena Siriščevića.

Brojna publika imala je priliku uživati u savršeno balansiranom spoju prošlosti i sadašnjosti, koji je kroz muziku i scensku interpretaciju oživio duh jednog vremena na poseban način.

Inače, opera "Tvrtko, kralj bosanski" rađena je prema romanu "Ljetopis o kralju Tvrtku" pisca Jasmina Imamovića, za koju libreto potpisuje Muamer Kodrić.

U predstavi su snage udružili solisti i hor Opere Narodnog pozorišta Sarajevo, Balet Narodnog pozorišta Sarajevo i Sarajevska filharmonija.

 Opera "Tvrtko, kralj bosanski" rađena je u koprodukciji sa Bošnjačkom zajednicom kulture. Pokrovitelj je Vlada Federacije BiH, a generalni pokrovitelj BH Telecom. 

Za sve one koje nisu uspjeli uživati u ovom terminu, imat će priliku u ponedjeljak, 1. decembra, kada je zakazana još jedna izvedba. Ulaznice za predstave u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo mogu se kupiti isključivo online.

# OPERA
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
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