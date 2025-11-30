Memorijalizacija kao temelj budućnosti: Muzeji bi, zapravo, trebali biti naše ogledalo

U ovoj zemlji, koja više pamti nego što uspije živjeti, paradoksalno je što se o memoriji najčešće govori tek kad ona zaboli.

A istina je jednostavna, gotovo banalna: bez pamćenja nema ni budućnosti. Ne zato što smo skloni romantiziranju prošlosti, nego zato što je kolektiv koji ne zna šta mu se desilo osuđen da se vrti u krugu kao sarajevski tramvaj „Trica“ – stalno u istim stanicama, bez nove putanje. Upravo zato memorijalizacija nije luksuz, niti sentimentalni hobi – ona je temeljni društveni alat za preživljavanje jednog naroda.

Geomehanika preživljavanja

Tunel spasa najbolje to pokazuje. Nije to samo rupa pod zemljom kroz koju su prolazili ljudi, hrana i nada. To je zapravo muzejska lekcija iz geomehanike preživljavanja: kako se grad može održati na životu kad se sve ostalo urušava. I koliko god puta čovjek prošao onim niskim, zagušljivim hodnikom, uvijek shvati novu stvar – ne o ratu, nego o ljudima!

Jer muzeji, barem oni koji razumiju sebe, nisu skladišta prošlosti, već laboratorije budućnosti. Tunel spasa je upravo takav: mjesto gdje se vidi da improvizacija može biti arhitektura opstanka, da hrabrost može biti institucija, i da ponekad čitava civilizacija stane u osam stotina metara blata.

Problem je, međutim, što mi muzeje često doživljavamo kao mjesta za turiste, umjesto kao mjesta za reset društvene svijesti. A muzeji bi, zapravo, trebali biti naše ogledalo – ono u kojem se vidi šta ne smijemo ponoviti, ali i ono što nas podsjeća da smo, kad je bilo najcrnje, ipak imali ono najbitnije: snagu, volju, motiv. Memorijalizacija nije opomena, nego navigacija. Ona ne govori samo „pazi da se ne ponovi“, nego i „evo šta možeš postati“.

Hrđava lampa

Ako iko sumnja da muzeji mogu mijenjati ljude, neka stane pred fotografije djece opsade, pred predmete koji su ostali iza mrtvih ili pred modifikovanu hrđavu krampu i lopatu korištenu na ulazu u Tunel. To nisu eksponati – to su instrukcije. A društvo koje ih zanemari ostaje bez uputstva za upotrebu vlastite budućnosti.

Zato je memorijalizacija temelj, a ne „ukras“ moderne države. Budućnost se ne gradi samo autoputevima, nego i mjestima na kojima naučimo da čovjek vrijedi. A ako išta Sarajevo zna, onda zna da se budućnost najlakše izgubi kad zaboraviš odakle si se izvukao. Tunel spasa nas zato i dalje uči, tiho i bez pompe: ko ima hrabro pamćenje – ima pravo i na sutra.