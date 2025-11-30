Tamara Ljubičić o ljepotama i izazovima profesije za "Dnevni avaz": Strast koja traje vječno

Balet nije samo ples – to je umjetnost koja zahtijeva izdržljivost, preciznost i beskrajnu predanost. Tamara Ljubičić, prvakinja Baleta Narodnog pozorišta Sarajevo, kroz godine je oblikovala svoj scenski izraz i ostavila neizbrisiv trag u savremenoj baletnoj umjetnosti.

Od tehnički zahtjevnih do emotivno intenzivnih uloga u predstavama poput „Palčice“, „Krcka Oraščića“, „Carmen“, „Bolera“ i „Romea i Julije“, Ljubičić pokazuje koliko disciplina i strast mogu oblikovati umjetnicu svjetskog kalibra.

Potpuno prirodno

Iza svakog elegantnog pokreta skrivaju se disciplina, strast i sati treninga. U razgovoru s Ljubičić otkrivamo šta znači živjeti balet, kako nastaje umjetnički trenutak i što znači biti žena koja je upisala svoje ime u historiju kao prva balerina kojoj je nakon više od tri decenije dodijeljena prestižna titula prvakinje.

Kako nam je rekla, ljubav prema baletu javila se još u djetinjstvu.

- Već prvi časovi potpuno su me osvojili, disciplina, ritam i preciznost svakog pokreta. Sve je djelovalo profesionalno i od nas se očekivalo da svakom času pristupamo maksimalno posvećeno. Nešto u svemu tome mi se jako dopadalo – započela je Ljubičić te se prisjetila prvih emocija:

- S prvim nastupima primijetila sam da se na sceni osjećam potpuno prirodno, kao da sam tu gdje trebam biti. Tada sam shvatila da balet za mene nije samo divljenje umjetnosti, pokretu i muzici, već da je i poziv kojim želim da se bavim cijeli život, sa svim izazovima koje ova profesija nosi.

Publika je imala priliku pratiti u brojnim scenskim ostvarenjima, a otkrila nam je kako uspijeva savladati sve izazove.

- Tokom godina naučila sam da je poznavanje vlastitog tijela i njegovih granica najvažnije. Svaka nova uloga i svaki drugačiji stil učili su me kako da se pripremim pametnije, kako da rasporedim energiju i kako da usmjerim fokus na ono što je zaista važno. Naravno, postoje periodi koji su zahtjevniji, ali s iskustvom dolazi osjećaj mjere kada treba stati, a kada se može napraviti korak dalje. To mi omogućava da i dalje plešem s punim angažmanom, ali na održiv način koji čuva i mene i kvalitet onoga što radim – ispričala je umjetnica.

Kruna karijere

Od svih tih uloga teško joj je izdvojiti najposebniju, a sretna je da većinske i dalje dišu na repertoaru.

- Svaka uloga koju sam do sada plesala imala je poseban značaj u određenoj fazi karijere. Neke su bile tehnički izazovnije, neke emotivno intenzivne, ali svaka mi je pružila prostor da učim i donijela vrijedno iskustvo. Ono što mi je posebno dragocjeno je što većina tih predstava i danas živi na repertoaru, a svakim izvođenjem mogu da istražujem nove nijanse pokreta i emocija određene uloge – rekla je Ljubičić.