Jana Cvetković o moći opere „Tvrtko, kralj bosanski“ za „Dnevni avaz“: Snažan spoj prošlosti i sadašnjosti

Prva bosanskohercegovačka kraljevska grande opera „Tvrtko, kralj bosanski“ kompozitora Ammara Jažića, uz pratnju Sarajevske filharmonije kojom će dirigovati maestro Josip Šego, u režiji Dražena Siriščevića, bit će izvedena na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo 29. novembra i 1. decembra s početkom u 19.30 sati. U ulozi Grubače, Tvrtkove nevjenčane supruge, publika će prvi put imati priliku pratiti Janu Cvetković.

Tri sloja

Više o historijskoj izvedbi te o moći i složenosti koje opera nosi, Jana Cvetković govorila je za „Dnevni avaz“.

- Veoma sam uzbuđena, jer prvi put u životu imam priliku da budem dio historije ovih krajeva i identiteta jedne države. Velika je odgovornost da kroz lik Grubače predstavim publici iskonsku – glasnu, ranjivu, čvrstu, emotivno transparentnu bosansku ženu, izvan svih sistema, ženu koja voli čovjeka, a ne kralja. S radošću iščekujem ovu priliku, u kojoj publika može da očekuje prije svega intenzivan i muzički snažan spoj prošlosti i sadašnjosti – rekla je Cvetković te otkrila da li ima određenu tremu pred nastupe:

- Naravno, ona uvijek postoji, ali je vezana za odgovornost prema djelu, kompozitoru, historiji i prema sebi. Nije to trema koja paralizuje, već kreativna trema, koja daje fokus i energiju.

S obzirom na kompleksnost uloge, otkrila je šta joj je najvažnije u izvedbi.

- Svakoj ulozi pristupam prije svega sa poštovanjem i razumijevanjem. Priprema je detaljna jer jedino na taj način publika može da osjeti sve kolorite karaktera. Grubača jeste više lik tradicije, folklora i umjetnosti nego historijski potvrđena ličnost, ali ona pripada duhu tog vremena i tog naroda – zato je važno da joj pristupim sa dubokim poštovanjem. U operi, Grubača stoji između čovjeka i kralja, odnosno između intime i politike. Ona je najljudskiji dio priče. Kao što se u mitovima bogovima daju ljudske osobine da bismo ih mogli razumijeti, tako se i Tvrtku kroz scene sa Grubačom otkrivaju ljudski atributi – on nije samo kralj, već i čovjek – ispričala je umjetnica pa naglasila:

- Kroz muziku tragam za emocijom koju lik možda ne izgovara, kroz tekst otkrivam strahove i želje, kroz historiju učim o vremenu i odnosima. Kada se ta tri sloja spoje – lik zaista oživi.

Važnost osjećaja

Kada su uloge fizički i vokalno zahtjevne, priprema poprima još veću važnost. Jana Cvetković otkriva kako izgledaju njeni trenuci prije nego se zavjesa spusti.

- Ovakva produkcija je fizički i vokalno zahtjevna jer nosi mnogo emocija i napetosti. Grubača je lik koji je stalno u nekoj vrsti unutrašnje borbe – i to se čuje u glasu, u tijelu i svakom pokretu. Tražila sam ton koji nosi toplinu žene koja voli, i hladnoću žene koja gubi. Ona je dostojanstvena, ali nikako patetična. Prije nego što izađem na scenu, volim da se podsjetim zašto radim ovo što radim. Zatim u tišini čitam tekst kako bih se prisjetila emocija koje želim da podijelim kroz svoj lik. Publika ne aplaudira zbog vokalne tehnike, već zbog osjećaja koji prvi put osjete kroz nas – rekla je solistica.

Na kraju razgovora, Jana emotivno govori o značenju opere u svom životu.

- Opera je postala moja velika ljubav onda kada sam sebi dozvolila da osjetim, prihvatim i pokažem svoje emocije i svoju ranjivost. Ne da pjevam o ljubavi nego da pokažem kako ljubav zvuči. Najveći izazov u ovom pozivu je njegova potpunost: opera ne traži samo glas. Ona traži cijelo biće: fizički, emotivno i mentalno. Često je glas samo polazna tačka. Umjetnik mora da bude dovoljno radoznao da prenese emociju – da je razumije, osjeti i vjeruje joj – rekla je Cvetković i zaključila:

- Što si više radoznao i otvoren – više se razvijaš, učiš, a na kraju daješ publici ono zbog čega je došla – razumijevanje, emociju, smisao. Ljepota je u tome što se, nakon svakog spuštanja zavjese, osjećam da sam bila dio nečega većeg od sebe.