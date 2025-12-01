Dani akademskog teatra 2025: Prvi TKT Festić - teatarski festival za djecu

Ne propustite XXIII izdanje TKT Festa – tradicionalnog međunarodnog festivala akademskog teatra koji već decenijama okuplja vrhunske stvaraoce i ljubitelje pozorišne umjetnosti u produkciji Teatra kabare Tuzla. Birajte između višestruko nagrađivanih predstava i osigurajte svoje ulaznice na vrijeme. U intimnoj atmosferi Kamerne scene Doma mladih Tuzla, svaka emocija je snažnija, svaki aplauz topliji, a svaki trenutak posebniji. Idealno mjesto za sve koji vole pozorište – istinsko, živo, blisko. Ove godine pred vama je i šareni svijet dječjih predstava u okviru prvog TKT festića! Najmlađe očekuje zabavan i edukativan repertoar, savršen za ulazak u čarobni svijet pozorišne mašte. Uplovimo zajedno sigurnim brodom u more kreativnosti, smijeha i inspiracije. Pokrovitelji festivala: Grad Tuzla, Ministarstvo za kulturu sport i mlade TK, sponzor Leftor a partner u programskim aktivnostima je Centar za kulturu Tuzla.

Ulaznice za predstave se mogu nabaviti na e-platformi www.kupikartu.ba i na prodajnom mjestu CD SHOP Mido Tuzla. Sva pitanja se mogu postaviti i na facebook stranici teatra.

Za vrijeme festivala biti će kreirana TV hronika u kojoj će biti prikazani osvrti na festivalske događaje a publika će svaku predstavu ocijeniti ocjenama od 1-5 i tako proglasiti pobjednika festivala. Dobro nam došli.

23. TKT fest će svečano biti otvoren u petak, 05.12.2025. godine, predstavom ‘’Lijevo Desno glumac’’ u izvedbi Zijaha Sokolovića s početkom u 20:00 sati. U svom prepoznatljivom stilu – duhovito, filozofski i kabaretski – Zijah A. Sokolović vodi publiku kroz briljantnu usporedbu stvarnosti i pozorišta, pokazujući da smo svi mi „glumci u vlastitom teatru“. Kroz niz životnih primjera i lucidnih poređenja, uči nas kako da svoje svakodnevne okolnosti sagledamo „teatarski objektivno“ i postanemo umjetnici vlastitog života. Ova predstava ujedno obilježava 50 godina njegovog izuzetnog umjetničkog djelovanja, tokom kojeg je Sokolović nagrađen sa 92 umjetničke nagrade i 6 nagrada za životno djelo – potvrda jedinstvenog traga koji je ostavio na regionalnoj teatarskoj sceni.

Repertoar 23. TKT Fest-a

06.12.2025 / 20:00

''Maske''

Autorski projekat: Dražen Šivak

Koprodukcija: Kazalište Grupa u koprodukciji s Dubrovačkim ljetnim igrama i u suradnji sa Scenom Ribnjak i Teatrom EXIT / Hrvatska

07.12.2025 / 20:00

''Ja, Medeja''

Grupa autora

Režija: Damir Altumbabić

Produkcija: Teatar kabare Tuzla u saradnji sa Centrom za kulturu Tuzla / BiH