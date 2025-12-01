Izvedbama predstave "Gusar" počeo 9. internacionalni festival edukativnog teatra – IFET

Izvedbama predstave "Gusar“ u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica počeo je 9. internacionalni festival edukativnog teatra – IFET, u organizaciji Dječije, omladinske i lutkarske scene Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.

U dva termina danas je u Zeničkom pozorištu je izvedena predstava za djecu „Gusar“ autora i reditelja Željka Miloševića, u produkciji Kulturne scene „Male stvari“ iz Trebinja. „Gusar“ je vesela i razigrana, komična, ali i poučna predstava puna obrta, pažljivo oblikovanih iznenađenja koja doprinose njenoj scenskoj punoći i čine je dodatno zanimljivom za djecu od 4 do 10 godina.

U predstavi igraju: Željko Milošević i Mitar Miličević. Scenografiju potpisuju Milica Salata i Ivana Ćeranić, dok muziku potpisuje Vuk Milivojević.

Kako je najavljeno iz BNP-a Zenica, 2. decembra u 10.30 i u 12.00 sati u Kulturno-sportskom centru Zavidovići će biti izvedena predstava „Talas hladnog vremena“ prema tekstu Čarlsa Veja, u režiji Miroljuba Mijatovića i u produkciji Dječije, omladinske i lutkarske scene Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, a u okviru 9. internacionalnog festivala edukativnog teatra – IFET.

"Talas hladnog vremena" je dramski tekst o tišini koja je zavladala u selima. Kultura ruralnih područja je bila živa, disala puni plućima. U predstavi, jedna djevojčica, Holi, i njen "imaginarni prijatelj", Tomos Trikmen, kreću u akciju obnove seoske kulture.

- Njihova nastojanja i istrajnost u nakani, vratila su stanovnicima farme, naročito njenim mrzovoljnim vlasnicima izgubljenu komunikativnost i duhovno zdravlje – kazao je reditelj predstave Mijatović.

U predstavi igraju: Ermina Nišić, Adem Smailhodžić, Adna Kaknjo i Anđela Ilić. Kostimografiju, scenografiju i izradu lutaka potpisuju Ena Begičević-Čeliković i Mensur Begičević, saopćeno je iz BNP Zenica.