U Zenici u četvrtak premijera predstave "Grad svjetlosti"

U okviru 9. Internacionalnog festivala edukativnog teatra - IFET, danas je u Kulturno-sportskom centru Zavidovići, izvedena predstava "Talas hladnog vremena" prema tekstu Čarlsa Veja, u režiji Miroljuba Mijatovića i u produkciji Dječije, omladinske i lutkarske scene Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.

Centralna manifestacija u okviru 9. Internacionalnog festivala edukativnog teatra - IFET bit će upriličena u četvrtak, 4. decembra u 19.00 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, premijernom izvedbom lutkarske predstave "Grad svjetlosti" autora i reditelja Davida Zuazole, a u produkciji Dječije, omladinske i lutkarske scene Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.

Prema riječima reditelja Davida Zuazole, 'Grad svjetlosti' u Zenici je nastao iz želje da se vizija stanovnika njihove vlastite zajednice pretvori u konkretno scensko djelo.

- Ovdje su upravo građani ti koji u umjetničkom obliku predstavljaju i konstruišu grad u kojem žive. Bez estetskih pravila, nastaje magični svijet sastavljen od različitih snova i želja, u kojem se susreću individualne poezije učesnika. 'Grad svjetlosti' želi približiti ljude i gradove, omogućiti nam da se bolje upoznamo i pokažemo kako živimo, ali i da naučimo kako žive drugi. Zenička verzija 'Grada svjetlosti', koju vidite pred sobom, rezultat je zajedničkog rada, otvorenosti i mašte. Nadam se da ćete u njoj prepoznati Zenicu, možda stvarnu, možda zamišljenu, ali svakako onu koja nastaje iz vas - kazao je.

U predstavi igraju: Selma Ćosić, Adna Kaknjo, Lana Zablocki i Ermina Nišić. Scenografiju i kostimografiju predstave potpisuje David Zuazola, a izradu scenografije/lutaka David Zuazola sa Adnom Kaknjo, Selmom Ćosić, Lanom Zablocki, Erminom Nišić, Zulfom Avdićem i Edinom Kobilicom. Za izradu kostima je bila zadužena Ajša Buro, a za muziku Alen Ruvić. Predstava je za uzrast 12+.

- Završnicu ovogodišnjeg IFET-a obilježit će 15. smotra dramskog stvaralaštva predškolskog i školskog obrazovanja. Tako će biti okončano ovogodišnje, deveto izdanje Internacionalnog festivala edukativnog teatra – IFET. Smotra će biti upriličena u petak, 5. i u subotu, 6. decembra u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica - saopćila je Služba za odnose s javnošću Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.