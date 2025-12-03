Humanitarni koncert "Prava stvar – Tribute to Čola" održat će se u BKC-u

Humanitarni koncert "Prava stvar - Tribute to Čola", u sklopu projekta Udruženja Ruku na srce "Nijedno dijete bez paketića" bit će održan u Bosanskom kulturnom centru (BKC) Sarajevo 10. decembra s početkom u 20.30 sati umjesto u JU Centru kulture i mladih Općine Centar (CKM).

Zbog nepredviđenih tehničkih problema u objektu CKM realizacija svih događaja u ovom prostoru privremeno je onemogućena.

BKC Sarajevo se ovom prilikom pridružuje kao partner ovoj humanitarnoj inicijativi.

Podsjetimo, JU CKM, bend "Prava stvar – Tribute to Čola" i Udruženje Ruku na srce su udružili snage u okviru velike akcije "Nijedno dijete bez paketića", kojom se već petnaest godina prikupljaju novogodišnji paketići za djecu iz porodica slabijeg materijalnog stanja. Sav prihod od prodaje ulaznica namijenjen je podršci ovom projektu.

Bend "Prava stvar - Tribute to Čola" okuplja dvanaest muzičara uz gudački kvartet koji zajedničkim izvođenjem hitova Zdravka Čolića stvaraju bogat i slojevit koncertni doživljaj. Njihov program spaja energiju pop i rock muzike s toplinom gudačkih instrumenata, donoseći publici prepoznatljive melodije u novim, dinamičnim aranžmanima.

Humanitarna akcija "Nijedno dijete bez paketića" do sada je omogućila podjelu više od 20.000 paketića mališanima širom Bosne i Hercegovine, čime je postala jedna od najprepoznatljivijih volonterskih inicijativa u zemlji.

Ulaznice po cijeni od 20 KM dostupne su na biletarnici CKM (Jelića 1) radnim danima od 10 do 16 sati. Organizatori napominju da su sve već kupljene ulaznice i dalje važeće, bez potrebe za zamjenom te zahvaljuju na razumijevanju i strpljenju.