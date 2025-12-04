U Narodnom pozorištu večeras mjuzikl “Sarajevo moje drago”

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 19.30 sati, bit će upriličen bh. mjuzikl “Sarajevo moje drago”. Autor teksta i muzike je Zlatan Fazlić, dirigent i aranžer Ranko Rihtman, a režiju potpisuje Dino Mustafić.

Priča “Sarajevo moje drago” je originalna, a sve muzičke numere su nove, napravljene ciljano za ovo muzičko-scensko djelo. U mjuziklu učestvuje velika glumačka ekipa vrhunskih domaćih pozorišnih umjetnika, te Balet i Hor opere Narodnog pozorišta u Sarajevu.

Sarajevski ratni teatar (SARTR) večeras, u 20.00 sati, prikazuje dramu “Moj sin samo malo sporije hoda” Ivora Martinića.

Reditelj je Ivan Plazibat, a uloge tumače: Jasna Diklić, Snežana Bogićević, Mirela Lambić, Sead Pandur, Jasenko Pašić, Adnan Kreso, Džana Džanić, Matea Mavrak i Enes Kozličić.