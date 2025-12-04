Rekordan decembar: Osam rasprodanih predstava, dostupne ulaznice za još sedam naslova

Narodno pozorište Sarajevo sa ponosom objavljuje da je u mjesecu decembru rasprodano rekordnih osam naslova u kapacitetu od 432 mjesta, a publika ima mogućnost kupovine ulaznica za još sedam naslova.

Kuća na Obali do kraja decembra ljubiteljima teatra donosi novogodišnja uzbuđenja, izvrsne naslove, mjuzikl i vrhunske koncerte.

Iz pozorišta pozivaju da uživate u spektakularnim pozorišnim naslovima za koje je još uvijek postoji mogućnost kupovine ulaznice: hit predstava „Konačari“, operni spektakl „Noć kompozitora XX stoljeća“, Nušićeva „Protekcija“, opera, napisana za dramski ansambl, spoj je sapunice i reality showa, uz muzičku mješavinu baroka, folka i rock'n'rolla „Seljačka opera“, predstava o Sarajevskoj hagadi „Sarajevski trgovac“, predstava „Sve se nekako preživi, osim smrti“ reditelja Dine Mustafića te autorski projekat Danila Marunovića „Hasanaginice“.