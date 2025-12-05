U Narodnom pozorištu večeras mjuzikl "Sarajevo moje drago"

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 19.30 sati, bit će upriličen bh. mjuzikl “Sarajevo moje drago”. Autor teksta i muzike je Zlatan Fazlić, dirigent i aranžer Ranko Rihtman, a režiju potpisuje Dino Mustafić.

Priča “Sarajevo moje drago” je originalna, a sve muzičke numere su nove, napravljene ciljano za ovo muzičko-scensko djelo.

U mjuziklu učestvuju brojne umjetnice i umjetnici: Ermin Bravo, Aldin Omerović, Sanjin Arnautović, Nedim Šuvalija, Haris Bidžan, Issa Osmić, Armin Omerović, Marko Mirković, Alen Hadžić Morris, Tarik Mulaomerović, Franko Bralo, Anastasija Dunjić, Iva Prgić, Sara Seksan, Nikolina Vujić, Andrea Aković, Vedrana Božinović, Mediha Musliović, Aleksandar Seksan, Mirvad Kurić, Izudin Bajrović, Rijad Ljutović, Merima Lepić Redžepović, Iman Bubić, Mona Muratović i Lejla Hakalović, te Balet i Hor opere Narodnog pozorišta u Sarajevu uz pratnju Sarajevske filharmonije.