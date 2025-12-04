Eksplozija boja i tišina lica: Slikarski potpis Borisa Vinčara

Njegove slike nisu puki portreti, niti pokušaji realističnog bilježenja likova. One su susret energije, simbola i unutrašnjih svjetova. Boris Vinčar, umjetnik iz Bihaća, izgradio je vizuelni rukopis koji se teško može uporediti sa bilo kojim trendom na domaćoj sceni. U njegovim radovima lica ostaju tiha, gotovo monokromatska, dok boje oko njih eksplodiraju i nose priču. O tome kako je nastao njegov slikarski svijet, šta žena znači u njegovom opusu i zbog čega vjeruje da je boja jezik snažniji od riječi, govori u razgovoru za "Avaz".
Vaš stil nosi prepoznatljivu mješavinu pop-arta, simbolizma i snažnih kolorističkih kontrasta. Kako ste došli do tog vizuelnog jezika, je li on rezultat intuitivnog procesa ili dugog unutrašnjeg traganja?
Do mog vizuelnog jezika nisam došao odjednom, niti sam sebi zadao neki cilj kako nešto mora izgledati. To je bio dug proces, prvenstveno vođen iskustvom i energijom koju sam godinama skupljao, kako u umjetnosti, tako i u poslu kojim se bavim skoro cijeli život, tj. u montaži i televiziji. Rad s kadrom i svjetlom naučio me važnosti kompozicije i sposobnosti da iz mase informacija izdvojim ono što je bitno. Mislim da se upravo ta selekcija vidi u mojim slikama - lice je monokromatsko, gotovo asketsko, dok boje oko njega eksplodiraju. Pop-art mi je dao hrabrost da koristim čiste, jake površine i da razmišljam o slici kao o objektu koji komunicira odmah, bez pripreme i suvišnih objašnjenja. Simbolizam mi je dao potrebnu dubinu da prikažem da unutar kompozicije postoji nešto što nije očigledno, nešto što se otkriva tek kada posmatrač sliku gleda malo duže. Između ta dva pola, direktnog i skrivenog, nastao je moj vizuelni jezik.
Mogu reći da intuicija vodi proces, ali je oblikovana dugim unutrašnjim traganjem i pokušajima uspostave ravnoteže između figurativnog i apstraktnog. Tek kada sam prihvatio da ne moram slijediti nijedan trend, pravilo ili školu, stvari su počele sjedati na svoje mjesto.
U vašim portretima žene nisu samo likovi, već gotovo arhetipovi snage i elegancije. Kada slikate ženu, šta zapravo pokušavate zabilježiti ? Da li njen lik, njenu energiju ili nešto treće, što se možda ne vidi golim okom?
Žena u mojim radovima nikada nije samo portret - ona je figura, znak, simbol. Kada počnem raditi portret, polazim od lica, a onda istražujem koji osjećaj to lice u meni pokreće. To može biti energija, stav, mirnoća ili napetost, nešto što nije ucrtano u crte lica, nego u unutrašnji ritam osobe. Zato radim monokromatska lica, jer ne želim da fizionomija preuzme priču. Lice je tihi centar slike, ali je boja ta koja govori. Žena u mojim radovima ne pripada jednom vremenu ni jednom prostoru. Ona je arhetip. Figura snage, elegancije, ali i unutrašnje borbe. Svaka nosi nešto mitsko, ne u smislu fantazije, nego unutrašnje ozbiljnosti i samosvijesti. Kada slikam, tražim onu jednu liniju ili površinu koja otkriva najviše. Ponekad je to oštar rez boje na rubu lica, ali najčešće su to oči čiji pogled gleda kroz posmatrača, a ne u njega. U tim nijansama krije se ono što mene zanima, energija koja stoji između osobe i simbola. U svojim slikama pokušavam uhvatiti i lik, i energiju, i ono treće što je u prostoru između njih. To treće je često najvažnije.
Vaša tehnika je neuobičajena i rijetka u našem prostoru. Šta vas motivira da ostanete vjerni originalnosti i ne uklopite se u mainstream tokove? Kako izgleda trenutak kada odlučite da „prekršite pravilo“ i slijedite potpuno vlastitu intuiciju?
Moja tehnika se razvijala upravo zato što nikada nisam bio previše zainteresovan za ono što je trenutno popularno. Polako se razvijala iz studioznog proučavanja stripa 50-ih i 60-ih godina 20. stoljeća, pop-arta, futurizma i apstraktnog slikarstva. Dolazim iz medija u kojem se trendovi smjenjuju ogromnom brzinom i koji često zahtijevaju konformizam. Umjetnost mi je uvijek bila prostor u kojem mogu raditi suprotno, gdje mogu pobjeći od očekivanog i izgraditi prostor u kojem je autentičnost važnija od ukusa trenutka. Motiviše me osjećaj da slike moraju nositi moj vlastiti rukopis. Ako bih imitirao nešto što već postoji, izgubio bih razlog da uopće slikam. Zato se ne uklapam u mainstream , ne iz otpora, nego zato što ne osjećam da mu pripadam.
U vašim radovima boja nije samo estetski element, već gotovo jezik. Kada birate paletu za jedan portret, birate li boju prema emociji modela, vlastitom unutrašnjem stanju ili poruci koju želite poslati?
Boja je za mene sredstvo komunikacije jednako važno kao i figura, možda čak i važnije. Često kažem da su boje tekst, a lice samo okvir oko kojeg gradim radnju. Kada biram paletu, nikada ne polazim od pravila o harmoniji ili komplementarnosti. Polazim od emocionalnog tona koji osjećam dok razmišljam o slici. Ponekad je izbor boje direktno vezan za energiju žene koju predstavljam. Ali vrlo često paleta odražava i moje vlastito stanje, ono što sam u tom trenutku, bez obzira na model ili motiv. Boja je i način da prenesem poruku koju ne želim izgovoriti figurativno. Na primjer, jedna slika može imati mirno lice, ali oko njega boje koje se sudaraju, što otkriva unutrašnji konflikt ili napetost. Druga može imati minimalnu paletu da naglasi tišinu, a treća eksploziju boja da izrazi živost. Za mene je boja jezik koji govori prije, jače i dublje nego forma.
Umjetnici često govore da slika nastaje iz onoga što čovjeka najviše tišti ili inspiriše. Šta je u vašem slučaju ta unutrašnja sila , da li vas vodi lična priča, iskustvo, nešto što želite promijeniti u društvu ili možda potraga za ljepotom koja nadilazi svakodnevicu?
Sve ove stvari me pokreću, ali nijedna sama za sebe nije dovoljna da bi nastala slika. Moj rad je rezultat nakupljenog iskustva, profesionalnog, emotivnog i životnog. Kao neko ko je proveo decenije u medijima, vidio sam mnogo intenzivnih, dramatičnih i teških situacija. Kada slikam, tražim način da se odmaknem od te realnosti i da iz sebe izvučem nešto što nije samo refleksija, nego i transformacija iste. Lična priča je tu - temelj iz kojeg dolazi motiv da radim. Ti radovi me vode duboko u moj unutrašnji svijet. Ne slikam da bih sebe objasnio, nego da otvorim prostor u kojem i drugi mogu pronaći nešto svoje. Da, postoji i potreba da kroz sliku ponudim alternativu svakodnevnoj težini. Ne bijeg, nego nešto poput vizuelnog predaha, trenutak u kojem se nešto lijepo i snažno može susresti s posmatračem. To je potraga za ljepotom koja nije dekoracija, nego stanje, nešto što nadilazi dan, buku i pritisak.
Za kraj: Ko je Boris Vinčar, kako biste sebe opisali?
Boris Vinčar je čovjek koji se cijeli život kreće kroz slike, bilo da su to kadrovi na televiziji ili lica na platnu. Ja sam neko ko radi tiho, uporno i strpljivo. Nemam potrebu da budem glasniji od svoje umjetnosti; vjerujem da slike govore jasnije od mene. Kao umjetnik, pokušavam spojiti iskustvo koje nosim iz montaže ; preciznost, ritam i dramaturgiju s izrazom koji je intuitivniji i slobodniji. Kao slikar, trudim se da svaki rad bude autentičan, da imam vlastiti vizuelni potpis i da ostanem vjeran onome što osjećam, čak i kada to znači ići protiv očekivanja.Kao osoba, vjerujem u jednostavnost, tihu snagu, ozbiljan pristup radu i posvećenost koja se ne vidi na prvi pogled, ali se prepozna na platnu. Nisam neko ko traži etikete ni definicije. Ako bih se morao opisati jednom rečenicom, to bi bilo: „Ja sam pripovjedač koji govori bojom.“