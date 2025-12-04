Eksplozija boja i tišina lica: Slikarski potpis Borisa Vinčara

Njegove slike nisu puki portreti, niti pokušaji realističnog bilježenja likova. One su susret energije, simbola i unutrašnjih svjetova. Boris Vinčar, umjetnik iz Bihaća, izgradio je vizuelni rukopis koji se teško može uporediti sa bilo kojim trendom na domaćoj sceni. U njegovim radovima lica ostaju tiha, gotovo monokromatska, dok boje oko njih eksplodiraju i nose priču. O tome kako je nastao njegov slikarski svijet, šta žena znači u njegovom opusu i zbog čega vjeruje da je boja jezik snažniji od riječi, govori u razgovoru za "Avaz".

Vaš stil nosi prepoznatljivu mješavinu pop-arta, simbolizma i snažnih kolorističkih kontrasta. Kako ste došli do tog vizuelnog jezika, je li on rezultat intuitivnog procesa ili dugog unutrašnjeg traganja? Do mog vizuelnog jezika nisam došao odjednom, niti sam sebi zadao neki cilj kako nešto mora izgledati. To je bio dug proces, prvenstveno vođen iskustvom i energijom koju sam godinama skupljao, kako u umjetnosti, tako i u poslu kojim se bavim skoro cijeli život, tj. u montaži i televiziji. Rad s kadrom i svjetlom naučio me važnosti kompozicije i sposobnosti da iz mase informacija izdvojim ono što je bitno. Mislim da se upravo ta selekcija vidi u mojim slikama - lice je monokromatsko, gotovo asketsko, dok boje oko njega eksplodiraju. Pop-art mi je dao hrabrost da koristim čiste, jake površine i da razmišljam o slici kao o objektu koji komunicira odmah, bez pripreme i suvišnih objašnjenja. Simbolizam mi je dao potrebnu dubinu da prikažem da unutar kompozicije postoji nešto što nije očigledno, nešto što se otkriva tek kada posmatrač sliku gleda malo duže. Između ta dva pola, direktnog i skrivenog, nastao je moj vizuelni jezik. Mogu reći da intuicija vodi proces, ali je oblikovana dugim unutrašnjim traganjem i pokušajima uspostave ravnoteže između figurativnog i apstraktnog. Tek kada sam prihvatio da ne moram slijediti nijedan trend, pravilo ili školu, stvari su počele sjedati na svoje mjesto. U vašim portretima žene nisu samo likovi, već gotovo arhetipovi snage i elegancije. Kada slikate ženu, šta zapravo pokušavate zabilježiti ? Da li njen lik, njenu energiju ili nešto treće, što se možda ne vidi golim okom? Žena u mojim radovima nikada nije samo portret - ona je figura, znak, simbol. Kada počnem raditi portret, polazim od lica, a onda istražujem koji osjećaj to lice u meni pokreće. To može biti energija, stav, mirnoća ili napetost, nešto što nije ucrtano u crte lica, nego u unutrašnji ritam osobe. Zato radim monokromatska lica, jer ne želim da fizionomija preuzme priču. Lice je tihi centar slike, ali je boja ta koja govori. Žena u mojim radovima ne pripada jednom vremenu ni jednom prostoru. Ona je arhetip. Figura snage, elegancije, ali i unutrašnje borbe. Svaka nosi nešto mitsko, ne u smislu fantazije, nego unutrašnje ozbiljnosti i samosvijesti. Kada slikam, tražim onu jednu liniju ili površinu koja otkriva najviše. Ponekad je to oštar rez boje na rubu lica, ali najčešće su to oči čiji pogled gleda kroz posmatrača, a ne u njega. U tim nijansama krije se ono što mene zanima, energija koja stoji između osobe i simbola. U svojim slikama pokušavam uhvatiti i lik, i energiju, i ono treće što je u prostoru između njih. To treće je često najvažnije.

+ 1

Vaša tehnika je neuobičajena i rijetka u našem prostoru. Šta vas motivira da ostanete vjerni originalnosti i ne uklopite se u mainstream tokove? Kako izgleda trenutak kada odlučite da „prekršite pravilo“ i slijedite potpuno vlastitu intuiciju? Moja tehnika se razvijala upravo zato što nikada nisam bio previše zainteresovan za ono što je trenutno popularno. Polako se razvijala iz studioznog proučavanja stripa 50-ih i 60-ih godina 20. stoljeća, pop-arta, futurizma i apstraktnog slikarstva. Dolazim iz medija u kojem se trendovi smjenjuju ogromnom brzinom i koji često zahtijevaju konformizam. Umjetnost mi je uvijek bila prostor u kojem mogu raditi suprotno, gdje mogu pobjeći od očekivanog i izgraditi prostor u kojem je autentičnost važnija od ukusa trenutka. Motiviše me osjećaj da slike moraju nositi moj vlastiti rukopis. Ako bih imitirao nešto što već postoji, izgubio bih razlog da uopće slikam. Zato se ne uklapam u mainstream , ne iz otpora, nego zato što ne osjećam da mu pripadam.

Boris Vinčar . Avaz Boris Vinčar . Avaz