Festival dječije muzike Sarajevo Kids Star 13.decembra u Skenderiji

Treći međunarodni festival dječije muzike Sarajevo „Kids Star“ bit će održan 13. decembra u Domu mladih Skenderija, u orgaizaciji Udruženja za očuvanje i razvoj umjetnosti „Artista“. Na pozornici će 20 izvođača iz BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Ukrajine u kategorijama: Male i Mlade zvijezde, pokazati svoj talenat, energiju i ljubav prema muzici.

Članovi žirija i ove godine su profesori Selma Verem, Ivan Perković i Zlatko Duraković.

U revijalnom dijelu programa nastupat će prošlogodišnje pobjednice u obje kategorije, balerine Udruženja „Art Corner“, najmlađi bh. bend Frtutma KIDS uz pratnju hora OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“, kao i Čapljinske mažoretkinje, koje su prošle godine stvorile nezaboravnu atmosferu.

Ovogodišnji Festival će ugostiti specijalne goste čiji identitet ostaje tajna. Jedno je sigurno – njihov nastup će zapaliti scenu i oduševiti sve prisutne.

Inače, ove godine Festival traje od 12. do 14. decembra. Prvog dana djeca će učestvovati u radionicama sa profesorima muzike i plesa. Radionice služe da se izvođači pripreme za nastupe, ali i da nauče nove vještine i uživaju u druženju.

Navečer za sve učesnike organiziran je disco night, gdje će djeca plesati i zabavljati se u pravom festivalskom duhu. U subotu učesnici će imati priliku da obilaze Sarajevo, upoznaju njegovu historiju i ljepotu, prije nego što se svi ponovo okupe za finalnu noć u kojoj obećavaju dosta zabave i iznenađenja, najavljeno je iz Udruženja „Artista“.

Međunarodni festival dječije muzike Sarajevo “Kids Star” 2025. su podržali: Ministarstvo kulture i sporta KS, Grad Sarajevo, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, AMUS, AIS, Općina Novo Sarajevo i Općina Stari Grad.

Sarajevo „Kids Star“ – festival talenata i radosti počinje u 18 sati, ulaz je besplatan.