Sanja Bjelica Šagovnović ponovo izabrana za predsjednicu mostarske "Prosvjete"

Na redovnoj izbornoj Skupštini Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva (SPKD) "Prosvjeta" Gradski odbor Mostar, koja je održana u petak navečer u Vladičanskom dvoru u Mostaru, za predsjednicu Društva u naredne četiri godine ponovo je izabrana novinarka Sanja Bjelica Šagovnović.

U Upravni odbor Društva izabrani su Duško Kojić, Vladenka Milović, Danilo Golo, Branka Medan, Gorica Rašović, Vanja Bjelica Čabrilo, Bosiljka Grčić, Radislav Tubić, Nemanja Šagovnović i Njegoš Veljančić, saopćili su iz SPKD "Prosvjeta" GO Mostar.

U Nadzorni odbor izabrani su Tamara Bošković, Sretenka Ćihorić i Zlatko Serdarević.

Bjelica Šagovnović naglasila je da je mostarska "Prosvjeta", zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvenom opštinom Mostar, nosilac svih kulturnih i obrazovnih aktivnosti srpskog naroda u Mostaru, te da je po svom radu i djelovanju postala prepoznatljiva u široj javnosti.

"Mostarska 'Prosvjeta', zahvaljujući entuzijazmu ljudi okupljenih oko našeg Društva zaista ima zapažene rezultate rada. Istakla bih 'Prosvjetinu' školu srpskog jezika, istorije i kulture, kao dopunsku nastavu za srpsku djecu koja ne mogu pohađati nastavu na svom maternjem jeziku, zatim 'Prosvjetinu' stipendiju `Vladimir Ćorović', 'Šantićeve večeri poezije', Božićni koncert, a tu su još brojne značajne aktivnosti po kojima smo prepoznatljivi", navela je ona.

Prema njenim riječima, "Prosvjeta" nastoji da očuvanjem srpske kulture i stvaranja novih vrijednosti gradi istinsku multietničku sliku Mostara i bude mjesto okupljanja i susreta.