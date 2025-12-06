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PREMINUO 2. DECEMBRA

Poznat termin komemoracije i dženaze bh. književniku Irfanu Horozoviću

Bio je jedan od najznačajnijih bošnjačkih i bosanskohercegovačkih pisaca, vrstan pripovjedač, romansijer, dramski pisac, pjesnik i esejist

Irfan Horozović. bzk.ba

A. O.

6.12.2025

Komemoracija Irfanu Horozoviću održat će se u ponedjeljak, 8. 12. 2025. godine u 10.30 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture, Društva pisaca u Bosni i Hercegovini i PEN centra u Bosni i Hercegovini kao ključnih institucija čiji je član i saradnik bio Horozović. Dženaza i ukop održat će se isti dan u 13.30 sati na Gradskom groblju „Bare“ u Sarajevu.

Irfan Horozović preminuo je 2. 12. 2025. godine u Sarajevu, a rođen je 27. 4. 1947. godine u Banjoj Luci, gdje je završio osnovu školu i gimnaziju. Studirao je i diplomirao komparativnu književnost i južnoslavenske jezike i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje cjelovitije započinje svoj književni rad.

Bio je jedan od najznačajnijih bošnjačkih i bosanskohercegovačkih pisaca, vrstan pripovjedač, romansijer, dramski pisac, pjesnik i esejist, kao i pisac za djecu i mlade, ostvarivši izrazito bogat i raznolik autorski opus, počevši od radiodrame Šesta smrt Benjamine Talhe (1968) i pjesničke zbirke Zvečajsko blago (1969), pa sve do posljednjeg romana Snježni tigar skače kroz vatreni obruč (2022). Među njegovim djelima posebno se ističu pripovjedačka zbirka Talhe ili šedrvanski vrt (1972), romani Rea (1987) i Kalfa (1988), potom pripovjedačke zbirke Prognani grad (1994) i Bosanski palimpsest (1995), romani Berlinski nepoznati prolaznik (1998) i Filmofil (2000) te naročito roman Imotski kadija (2000), odnosno romani William Shakespeare u Dar es Salaamu (2002) i Psi od vjetra (2003), pripovjedačka zbirka Beskrajni zavičaj (2005) i druga djela ostvarena u različitim žanrovima.

Književno stvaranje Irfana Horozovića imalo je vrlo važnu ulogu u razvoju savremene bošnjačke i bosanskohercegovačke književnosti, naročito u kontekstu poetike visokog modernizma i postmodernizma te otvaranja domaće književne prakse za nove i drugačije tematske interese i književne prosedee. Za svoj književni rad bio je nagrađen brojnim književnim nagradama i priznanjima, uključujući Nagradu grada Banje Luke “Veselin Masleša” (1980), Nagradu Udruženja književnika Bosne i Hercegovine (1988), Nagradu za najbolju knjigu za djecu u Bosni i Hercegovini (1987), Nagradu Društva pisaca Bosne i Hercegovine (1998), Nagradu “Meša Selimović” za najbolji roman objavljen na govornom prostoru Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore (2003), Nagradu “25. novembar” za životno djelo (2017) te niz drugih nagrada i priznanja. Djelo Irfana Horozovića uvršteno je i u prestižnu kanonsku ediciju Bošnjačka književnost u 100 knjiga u izdanju Bošnjačke zajednice kulture.

# NPS
# KOMEMORACIJA
# IRFAN HOROZOVIĆ
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