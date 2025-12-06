Poznat termin komemoracije i dženaze bh. književniku Irfanu Horozoviću

Komemoracija Irfanu Horozoviću održat će se u ponedjeljak, 8. 12. 2025. godine u 10.30 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture, Društva pisaca u Bosni i Hercegovini i PEN centra u Bosni i Hercegovini kao ključnih institucija čiji je član i saradnik bio Horozović. Dženaza i ukop održat će se isti dan u 13.30 sati na Gradskom groblju „Bare“ u Sarajevu.

Irfan Horozović preminuo je 2. 12. 2025. godine u Sarajevu, a rođen je 27. 4. 1947. godine u Banjoj Luci, gdje je završio osnovu školu i gimnaziju. Studirao je i diplomirao komparativnu književnost i južnoslavenske jezike i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje cjelovitije započinje svoj književni rad.

Bio je jedan od najznačajnijih bošnjačkih i bosanskohercegovačkih pisaca, vrstan pripovjedač, romansijer, dramski pisac, pjesnik i esejist, kao i pisac za djecu i mlade, ostvarivši izrazito bogat i raznolik autorski opus, počevši od radiodrame Šesta smrt Benjamine Talhe (1968) i pjesničke zbirke Zvečajsko blago (1969), pa sve do posljednjeg romana Snježni tigar skače kroz vatreni obruč (2022). Među njegovim djelima posebno se ističu pripovjedačka zbirka Talhe ili šedrvanski vrt (1972), romani Rea (1987) i Kalfa (1988), potom pripovjedačke zbirke Prognani grad (1994) i Bosanski palimpsest (1995), romani Berlinski nepoznati prolaznik (1998) i Filmofil (2000) te naročito roman Imotski kadija (2000), odnosno romani William Shakespeare u Dar es Salaamu (2002) i Psi od vjetra (2003), pripovjedačka zbirka Beskrajni zavičaj (2005) i druga djela ostvarena u različitim žanrovima.