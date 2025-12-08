"Noć kompozitora dvadesetog vijeka" 10. decembra u Narodnom pozorištu Sarajevo

Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo u srijedu, 10. decembra s početkom u 19.30 sati, publika će moći uživati u operskom triptihu kompozitora dvadesetog vijeka. Program će izvesti solisti Opere Narodnog pozorišta Sarajevo uz pratnju Sarajevske filharmonije, kojom će dirigovati maestro Bakir Samardžić. Režiju potpisuje Aleksandar Nikolić. Operska večer nosi naziv „Noć kompozitora dvadesetog vijeka“.

U sklopu triptiha bit će izvedena opera buffa „Telefon“ kompozitora Gian Carla Menottija, broadwayska jazz opera „Blue Monday“ Georgea Gershwina te opera „Gallantry“ Douglasa Moorea.

U naslovnim ulogama u operi „Telefon“ nastupit će Aida Čorbadžić i Erol Ramadanović, uz pratnju članova baletnog ansambla Narodnog pozorišta Sarajevo.

Scenografiju potpisuje Josip Lovrenović, kostime Ata Omerbašić, a koreografiju Aleksandar Ilić.

U jazz operi „Blue Monday“ uloge će ostvariti Ileš Bečei, Melisa Hajrulahović-Tomić, Tomislav Perić, Siniša Markanović, Nedim Bašić, Adis Ismić, Željka Katavić Pilj, Dorijan Marić i članovi baletnog ansambla NPS.

Koreografkinja je Belma Čečo Bakrač, scenograf Josip Lovrenović, kostimografkinja Senka Ranosavljević, a dizajn svjetla potpisuje Moamer Šaković.

U operi „Gallantry“ nastupit će Amila Ravkić, Hana Salihović, Ermin Ašćerić, Erol Ramadanović i članovi baletnog ansambla Narodnog pozorišta Sarajevo.

Koreografiju potpisuje Belma Čečo Bakrač, scenografiju Miljena Vučković, a kostimografiju Senka Ranosavljević.

Ulaznice za predstave u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo mogu se kupiti online putem zvanične web stranice Narodnog pozorišta Sarajevo, platforme www.karter.ba ili direktno na blagajni Narodnog pozorišta, saopćila je Press služba Narodnog pozorišta.