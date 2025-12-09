Specijalno izdanje programa "Dan ljudskih prava" SFF-a u kinu Meeting Point u Sarajevu

Specijalno izdanje programa „Dan ljudskih prava“ Sarajevo Film Festivala počinje u srijedu 10. decembra u kinu Meeting Point u Sarajevu.

Dva filma

Na programu su dva filma s početkom u 18 sati, a ulaz na projekcije je besplatan. Besplatne ulaznice preuzimaju se sat vremena prije početka projekcije, saopćeno je iz Kina Meeting Point.

U programu su dva filma koja su na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu bila u Takmičarskom programu - dokumentarni film: „Cuba i Alaska“ Yegora Troyanovskog i „Bosanski vitez“ Tarika Hodžića, uz koje će biti održane i panel-diskusije.

Film „Cuba i Alaska“ (Ukrajina, Francuska, Belgija, 2025, 93 min.) na 31. Sarajevo Film Festivalu zabilježio je regionalnu premijeru. Publika će ga u kinu Meeting Point imati priliku pogledati u srijedu, 10. decembra, u 18 sati.

Film prati najbolje prijateljice Cubu i Alasku, duhovite bolničarke na ukrajinskim linijama fronta. Njih dvije dijele svakodnevnicu svih vojnika: što se duže bore za Ukrajinu, to više blijede i gube se njihove veze s prijateljima, porodicom i njihovom prošlošću. S ratom tako duboko ukorijenjenim u njima, mogu li se ikada vratiti svom starom životu, pitanje je koje ovaj film postavlja. Projekcija filma je omogućena uz podršku Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara Ujedinjenih nacija (PBF) u okviru inicijative „Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini“ koju zajednički provode UN Women, IOM i UNFPA u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Film „Bosanski vitez“ Tarika Hodžića (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, 2025, 79 min.) premijerno je prikazan na 31. Sarajevo Film Festivalu i bio drugi najbolje ocijenjen dokumentarni film po odluci publike. Publika će ga u kinu Meeting Point imati priliku pogledati u četvrtak, 11. decembra, u 18 sati.

Film prati Seada Delića koji je tokom rata u Bosni pobjegao na slobodnu teritoriju Srebrenice, gdje se pridružio vojsci i 1995. preživio genocid. Nakon rata odselio je u Ameriku i ispunio svoj dječački san da postane vozač kamiona. Uprkos činjenici da je izgradio novi život, prošlost nastavlja da ga proganja. U potrazi za odgovorima o vlastitom identitetu, uranja u historiju srednjovjekovne Bosne, posjećuje tvrđave, gradove i stećke. Ta strast njegovom životu daje novi smisao, a poštivanje bosanskog naslijeđa postaje njegova misija.

Razgovor o filmu

Projekcija se održava uz podršku Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini. Nakon projekcije slijedi razgovor o filmu, u kojem sudjeluju reditelj Tarik Hodžić, producent Adnan Ćuhara, ambasador Švicarske u BiH Gabriele Derighetti i savjetnica za kulturu Ambasade Švicarske Sanela Ademović.

Sarajevo Film Festival sa svojim partnerima tradicionalno u decembru posebnim filmskim programom obilježava Dan ljudskih prava, prikazujući filmove autorica i autora koji kameru koriste ne samo kao sredstvo bilježenja stvarnosti, već i kao alat za doprinos prostoru slobode i borbe za jednakost i ljudska prava.

Decembarski program Sarajevo Film Festivala u kinu Meeting Point nastavlja se posebnim programom sa filmskim projekcijama i panelima 12., 13. i 14. decembra u 18 sati, u organizaciji WARM fondacije u saradnji sa Sarajevo Film Festivalom.

Ovaj program potiče etički dijalog i dublje razumijevanje globalnih sukoba, donoseći moralnu jasnoću i hrabru viziju pravednijeg svijeta. Ulaz je slobodan. Besplatne ulaznice preuzimaju se sat vremena prije početka projekcije.