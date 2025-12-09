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Specijalno izdanje programa "Dan ljudskih prava" SFF-a u kinu Meeting Point u Sarajevu

Besplatne ulaznice preuzimaju se sat vremena prije početka projekcije, saopćeno je iz Kina Meeting Point

Ulaz na projekcije je besplatan. FENA

FENA

9.12.2025

 Specijalno izdanje programa „Dan ljudskih prava“ Sarajevo Film Festivala počinje u srijedu 10. decembra u kinu Meeting Point u Sarajevu.

Dva filma 

Na programu su dva filma s početkom u 18 sati, a ulaz na projekcije je besplatan. Besplatne ulaznice preuzimaju se sat vremena prije početka projekcije, saopćeno je iz Kina Meeting Point.

U programu su dva filma koja su na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu bila u Takmičarskom programu - dokumentarni film: „Cuba i Alaska“ Yegora Troyanovskog i „Bosanski vitez“ Tarika Hodžića, uz koje će biti održane i panel-diskusije.

Film „Cuba i Alaska“ (Ukrajina, Francuska, Belgija, 2025, 93 min.) na 31. Sarajevo Film Festivalu zabilježio je regionalnu premijeru. Publika će ga u kinu Meeting Point imati priliku pogledati u srijedu, 10. decembra, u 18 sati.

Film prati najbolje prijateljice Cubu i Alasku, duhovite bolničarke na ukrajinskim linijama fronta. Njih dvije dijele svakodnevnicu svih vojnika: što se duže bore za Ukrajinu, to više blijede i gube se njihove veze s prijateljima, porodicom i njihovom prošlošću. S ratom tako duboko ukorijenjenim u njima, mogu li se ikada vratiti svom starom životu, pitanje je koje ovaj film postavlja. Projekcija filma je omogućena uz podršku Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara Ujedinjenih nacija (PBF) u okviru inicijative „Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini“ koju zajednički provode UN Women, IOM i UNFPA u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Film „Bosanski vitez“ Tarika Hodžića (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, 2025, 79 min.) premijerno je prikazan na 31. Sarajevo Film Festivalu i bio drugi najbolje ocijenjen dokumentarni film po odluci publike. Publika će ga u kinu Meeting Point imati priliku pogledati u četvrtak, 11. decembra, u 18 sati.

Film prati Seada Delića koji je tokom rata u Bosni pobjegao na slobodnu teritoriju Srebrenice, gdje se pridružio vojsci i 1995. preživio genocid. Nakon rata odselio je u Ameriku i ispunio svoj dječački san da postane vozač kamiona. Uprkos činjenici da je izgradio novi život, prošlost nastavlja da ga proganja. U potrazi za odgovorima o vlastitom identitetu, uranja u historiju srednjovjekovne Bosne, posjećuje tvrđave, gradove i stećke. Ta strast njegovom životu daje novi smisao, a poštivanje bosanskog naslijeđa postaje njegova misija.

Razgovor o filmu

Projekcija se održava uz podršku Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini. Nakon projekcije slijedi razgovor o filmu, u kojem sudjeluju reditelj Tarik Hodžić, producent Adnan Ćuhara, ambasador Švicarske u BiH Gabriele Derighetti i savjetnica za kulturu Ambasade Švicarske Sanela Ademović.

Sarajevo Film Festival sa svojim partnerima tradicionalno u decembru posebnim filmskim programom obilježava Dan ljudskih prava, prikazujući filmove autorica i autora koji kameru koriste ne samo kao sredstvo bilježenja stvarnosti, već i kao alat za doprinos prostoru slobode i borbe za jednakost i ljudska prava.

Decembarski program Sarajevo Film Festivala u kinu Meeting Point nastavlja se posebnim programom sa filmskim projekcijama i panelima 12., 13. i 14. decembra u 18 sati, u organizaciji WARM fondacije u saradnji sa Sarajevo Film Festivalom.

Ovaj program potiče etički dijalog i dublje razumijevanje globalnih sukoba, donoseći moralnu jasnoću i hrabru viziju pravednijeg svijeta. Ulaz je slobodan. Besplatne ulaznice preuzimaju se sat vremena prije početka projekcije.

# PROJEKCIJA
# FILM
# KINO MEETING POINT
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