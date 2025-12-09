Promovisan udžbenik za izučavanje bosanskog jezika kao stranog jezika

Prestavljeni su ključni elementi udžbenika - savremeni pedagoški pristup, jasan pregled gradacije složenosti poglavlja, bogata selekcija vježbi kao i njegova jedinstvena interkulturalna dimenzija.

Udžbenik je namijenjen početnicima koji žele naučiti bosanski jezik. Nudi strukturiran, pristupačan i kulturološki bogat uvod u učenje bosanskog jezika, uspješno balansira gramatičku preciznost i pristupačnost, slijedi CEFR standarde učenja jezika, te predstavlja vrijedan doprinos bosnistici i nastavi bosanskog kao stranog jezika.

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine (NUBBiH) danas je predstavila udžbenik "Bosnian Language for Non-Native Speakers A1/A2 nivo“ autora dr. Jasmina Hasića, u izdanju Pedagoškog zavoda Unsko-sanskog kantona (USK).

Prvo elektronsko izdanje je tek početak šire vizije daljnjeg kontinuiranog razvoja oblasti učenja bosanskog jezika za početnike svih uzrasta.

Autor Jasmin Hasić kazao je da postoji veliki interes za učenje bosanskog jezika u Bosni i Hercegovini, kako kod stranaca koji borave u našoj zemlji tako i u inostranstvu kod osoba koje su bh. porijekla ili su supružnici nekoga iz BiH.

- Ovaj udžbenik je iskorak u tom pravcu. Treba istači da je dostupan online i da je besplatan. Pisan je u kontekstu evropskog referentnog sistema za jezike - naveo je Hasić.

Autor udžbenika „Bosnian Language for Non-Native Speakers A1/A2 nivo“ istaknuo je da se vizija bosanskog jezika kao stranog jezika neće sama realizovati, mora da bude dio šire priče, šireg procesa u kojem učestvuju veliki broj ljudi i zvanične institucije.

Hasić je istaknuo da bosanski jezik treba certificirati da bi se i na taj način uključili u standardizaciju bosanskog jezika kao stranog jezika.

Kad je riječ o prisustvu bosanskog jezika, on je kazao da postoji veliki broj govornika, ali da u akademskom smislu ima mali broj katedri za bosanski jezik ili odsjeka u inostranstvu

- Proces standardizacije učenja našeg jezika je počeo još za vrijeme Jugoslavije kad je zvanični jezik bio srpskohrvatski. Brojne katedre su uspostavljene. Nakon raspada Jugoslavije te katedre odnosno profesori su razdvojili srpski i hrvatski, a bosanski jezik je ostao u tom međuprostoru i nije nikad sustigao taj nivo akademske institucionalizacije - rekao je Hasić.

Odao je priznanje ministrici obrazovanja i nauke FBiH Jasni Duraković na njenom angažmanu na promociji bosanskog jezika kao stranog.

Prva katedra

Duraković je uspješno obavljala pregovore u Turskoj gdje će u februaru biti otvorena prva katedra za učenje bosanskog jezika.

Duraković je kazala da će biti višestruke koristi od udžbenika „Bosnian Language for Non-Native Speakers A1/A2" Jasmina Hasića.

Navela je da je riječ o značajnom događaju, o vrijednoj publikaciji koja ima ne samo praktičnu i stručnu vrijednost nego je zaista usklađena sa međunarodnim okvirima izučavanja bosanskog jezika kao stranog.

- Zadovoljni smo činjenicom da smo nakon višegodišnjeg lobiranja uspjeli još jednom potvrditi važnost novootvorene katedre za bosanski jezik i književnost na Univerzitetu u Istanbulu. Gdje će imati priliku preko 100.000 studenata izučavati naš jezik i birati ga kao izborni predmet - kazala je, između ostalog, Duraković.

Istakla je da postoji velika potreba za izučavanjem bosanskog jezika, između ostalog i što BiH ima i veliku dijasporu kao i zbog stranih radnika u našoj zemlji.