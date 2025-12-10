Predstavljen novi filmski projekt Jasmile Žbanić, nastavak nagrađivanog filma "Quo Vadis, Aida?"

Produkcijska kuća Deblokada upriličila je danas u Skripta IdeaLab predstavljanje novog dugometražnog filmskog projekata "Quo Vadis, Aida? - Dio koji nedostaje", koji je trenutno u predprodukciji, nastavak nagrađivanog filma "Quo Vadis, Aida?" i novi film rediteljice Jasmile Žbanić.

Kao nasljednik jednog od najnagrađivanijih bosanskohercegovačkih filmova, djela koje je dirnulo svjetsku publiku istinom, humanošću i hrabrošću, ovaj novi projekat nastoji nastaviti priču koja ne smije izblijedjeti. Inspirisan izuzetnom snagom i upornošću žena Srebrenice, film prati njihovu kontinuiranu borbu za istinu, pravdu i dostojanstvo.

Potražnja sredstava

Susretu su prisustvovali predstavnici međunarodnih organizacija, ambasada sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, te visoki predstavnik Kristijan Šmit.

Asistent produkcije na filmu "Quo Vadis, Aida? - Dio koji nedostaje" Mirza Čustović kazao je da se trenutno radi na predstavljanju projekta i potražnji ostatka sredstava koji se trebaju prikupiti za film kako bi on bio snimljen.

- Dosad je 80 posto budžeta ostvareno preko evropskih koprodukcija i evropskih filmskih centara, televizijskih kuća, a danas je organizovana prezentacija za institucije, ambasade i fondacija kako bi proširili riječ o filmu i dobili više podrške za njegovu samu realizaciju - naveo je Čustović.

Brojni problemi

On je kazao da se zbog problema s finansiranjem filma i sa Fondacijom za kinematografiju, primjenjuju alternativni načini prikupljanja sredstava.

Rediteljica Jasmila Žbanić u obraćanju prisutnima, između ostalog, je kazala da se susreće sa brojnim problemima u prikupljanju sredstava za film, kad je riječ o BiH.

Žbanić je istakla da je zbog blokade sredstava za film došlo do osipanja tehničkog osoblja, poput elektičara i ostalih koji su poslom vezani za filmsku industriju i koji rade na filmskim setovima. Oni su ili otišli iz BiH ili rade druge poslove.

Ipak, kako je dodala, bez obzira na sve poteškoće u januaru počinju pripreme za snimanje filma, a samo snimanje bi trebalo da počne na proljeće.

Na prezentaciji je prikazan i video u kojem Žbanić poziva da se pomogne da se ova značajna priča ispriča do kraja i podjeli sa svijetom - zbog istine i pravde.