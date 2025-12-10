U Kinu Novi Grad od 12. decembra ekskluzivno igrano-dokumentarni film "Bosanski vitez"

Nakon prikazivanja na festivalima, od 12. decembra u Kinu Novi Grad počinje kino projekcija igrano-dokumentarnog filma "Bosanski vitez".

"Bosanski vitez", bh. film reditelja Tarika Hodžića i producenta Adnana Ćuhare, jedan od najgledanijih filmova na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, dolazi pred publiku u Sarajevu, a Kino Novi Grad, jedino je kino u kojem će film igrati u ovoj godini.

Ovaj film na poetičan, vizualno dojmljiv i istraživački način kroz priču Seada Delića istražuje porijeklo Bosanaca.

"Bosanski vitez" nije samo film, to je dio bosanske historije, identiteta, snage i nasljeđa naroda u BiH.

Film istražuje historiju Bosne od njenih prvih pisanih tragova, pa sve do savremenog uređenja.

Publika će prvi put imati priliku da doživi spoj historije i moderne filmske tehnologije kroz scene inspirisane prošlim vremenima, uključujući kraljevski grad Bobovac, koje oživljavaju duh srednjovjekovne Bosne.

"Bosanski vitez" bit će prikazan u Kinu Novi Grad u petak, subotu i nedjelju u 20.00.

Rezervacije karata mogu se izvršiti isključivo putem poruke na zvaničnom FB profilu Kina Novi Grad.

Redovna kino projekcija filma "Bosanski vitez" u drugim kinima širom BiH očekuje se u idućoj godini, saopćeno je iz Općine Novi Grad Srajevo.