Miljenko Jergović osvojio prestižnu Lajpcišku književnu nagradu

Hrvatski i bosanskohercegovački pisac Miljenko Jergović dobitnik je Lajpcišku književne nagrade za europsko razumijevanje 2026. za zbirku pripovijedaka "Trojica za Kartal: Sarajevski Marlboro remastered", saopćila je izdavačka kuća Fraktura.

- Lajpcišku nagrada za europsko razumijevanje 2026. dodjeljuje se hrvatsko-bosanskohercegovačkom piscu Miljenku Jergoviću, koji u svom pripovjedačkom djelu s velikom nepokolebljivošću preispituje linije loma povijesti zapadnog Balkana. Bilo da je riječ o obiteljskim panoramama koje zahvaćaju šire razdoblje, pomaknutim filmovima ceste ili refleksivnom portretu oca, ratna iskustva uvijek čine srž ovih priča - istaknuo je žiri u obrazloženju.

Opsada Sarajeva središnja je tema zbirke "Trojica za Kartal", koja je ujedno i autorov komentar na ranu zbirku "Sarajevski Marlboro", napomenuo je žiri.

Jergović, stoji u obrazloženju, "ponekad drastično, nekad nemilosrdno, ponekad poetično", promatra trajne rane pojedinaca i razaranje društva. "Okretanjem neupadljivim detaljima i fragmentima pruža estetski otpor velikim simplifikacijama i opasnostima nacionalizma", naglašava žiri.

Zbirka je objavljena 2022. u izdanju izdavačke kuće Bodoni, a za nju je Jergović dobio nagradu Fric te je do sada prevedena na desetak europskih jezika. U Njemačkoj je knjigu po naslovom "Das verrückte Herz" objavila izdavačka kuća Suhrkamp najesen 2024. godine. Knjigu je s hrvatskog jezika na njemački prevela Brigitte Dobert, podsjeća Hina.

U žiriju Lajpciške nagrade za 2026. godinu su Maike Albath (književna kritičarka i autorica), Katja Gasser (voditeljica odjela za književnost ORF-a i književna kritičarka), dr. Skadi Jennicke (pročelnica ureda za kulturu grada Lajpciga, predsjednica žirija), Michael Lemling (direktor knjižare Lehmkuhl) te Lothar Müller (književni kritičar i novinar).

Nagrada će Miljenku Jergoviću biti uručena 18. marta 2026. na otvorenju Lajpciškog sajma knjiga u Gewandhausu u Leipzigu. Laudaciju će održati srpsko-austrijska književnica Barbi Marković.

Lajpciška književna nagrada za europsko razumijevanje, koja se dodjeljuje svake godine od 1994., iznosi 20.000 eura i jedna je od najvažnijih književnih nagrada u Njemačkoj. U upravnom odboru su Slobodna Država Saska, grad Lajpcig, Udruženje njemačkih izdavača i knjižara e.V. i Lajpciški sajam. Kooperacijski partner je Savezni ured za političko obrazovanje.