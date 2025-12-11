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U Kamernom teatru 55 večeras drama „Ljubičasto“

Predstava o konzervativnosti i uskogrudosti našeg mentaliteta

Scena iz drame. Kamerniteatar55

I. P.

11.12.2025

U sarajevskom Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Ljubičasto” rediteljice Selme Spahić. 

Uloge tumače: Tatjana Šojić, Maja Izetbegović, Boris Ler, Davor Golubović, Sabit Sejdinović i Anja Kraljević.

“Ljubičasto” je predstava koja će, prema riječima rediteljice, nastajati iz glumačkih improvizacija, a koja se bavi konzervativnošću i uskogrudošću našeg mentaliteta, čija se poslovična toplina izgubi onog momenta kada se temelji našeg izuzetno patrijarhalnog društva počnu podrivati.

# DRAMA
# KULTURA
# KAMERNI TEATAR 55
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