Predstavljen program za Noć kina u Sarajevu: Sve projekcije su besplatne

Sarajevo grad filma UNESCO-a i ove godine organizuje Noć kina, tradicionalnu manifestaciju koja će peti put za redom besplatno otvoriti vrata kina u Sarajevu. Riječ je o događaju koji iz godine u godinu izaziva ogroman interes publike - prošle godine više od 4000 posjetitelja uživalo je u Noći kina, ispunivši sarajevske kino sale do posljednjeg mjesta.

Noć kina bit će održana u utorak, 16. decembra, a besplatan ulaz u kina građanima i turistima Sarajeva omogućili su Sarajevo grad filma UNESCO-a i Grad Sarajevo. Partner projekta je UNIQA osiguranje.

Na Noć kina, 16. decembra, od 17 sati do ponoći besplatan ulaz na filmove bit će u sljedećim kinima: Cineplexx, CineStar, Dom kulture Ilidža - Kino Igman, Free kino Valter, kino Meeting Point, Kinoteka BiH i Kvartovsko kino Grbavica.

Svako kino pripremilo je poseban program za Noć kina 16. decembra, za sve generacije.

Besplatne ulaznice za Noć kina moguće je preuzeti samo na dan održavanja Noći kina, na lokacijama na kojima se film prikazuje. Rezervacije ulaznica nisu moguće. Zbog tradicionalno velikog interesa preporučuje se dolazak ranije.

Program

CINEPLEXX

17:10 Hajduk u Beogradu (Milan Todorović)

17:15, 18:15 Božićna mišolovka 2 (Henrik Martin Dahlsbakken)

17:20 Chainsaw Man - Film: Rezina priča (Tatsuya Yoshihara)

17:30, 19:45 Zlica 2 (Jon M. Chu)

17:45 Zootropola 2 (Jared Bush i Byron Howard)

18:30, 19:30, 20:45 Testament (Mirza Begović)

18:45, 20:30 Pet noći kod Fredija 2 (Jason Blum)

19:30 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (Hikaru Kondô i Haruo Sotozaki)

20:00 Povratak Žikine dinastije (Milan Konjević)

20:15 Spoj iz snova (Celine Song)

21:00 Majstori iluzije 3: Sad me vidiš, sad me ne vidiš (Ruben Fleischer)

CINESTAR

17:10 Božićna čarolija sjevera (Bente Lohne)

17:15 Zootropola 2 (Jared Bush i Byron Howard)

17:30 Drugi dnevnik Pauline P. (Neven Hitrec)

18:30 Testament (Mirza Begović)

19:00 Vječnost (David Freyne)

19:15 Hamnet (Chloé Zhao)

19:30 Nada umire posljednja (Joe Carnahan)

20:45 Majstori iluzije 3: Sad me vidiš, sad me ne vidiš (Ruben Fleischer)

21:15 Tiha noć, smrtonosna noć (Mike P. Nelson)

21:45 Pun gas (Anghel Damian, Millo Simulov)

21:55 Pet noći kod Fredija 2 (Jason Blum)

DOM KULTURE ILIDŽA

17:00 Zlica 2 (Jon M. Chu)

20:00 Testament (Mirza Begović)

FREE KINO VALTER

19:30 Hanka (Slavko Vorkapić)

KINO MEETING POINT

17:00 DJ Ahmet (Georgi M. Unkovski)

19:00 Paviljon (Dino Mustafić)

21:00 Vjetre, pričaj sa mnom (Stefan Đorđević)

KINOTEKA BiH

19:00 Sevdah za Karima (Jasmin Duraković)

KVARTOVSKO KINO GRBAVICA

21:00 Paviljon (Dino Mustafić)

O Noći kina

Sarajevo grad filma UNESCO-a organizuje Noć kina simbolično u vrijeme kada su braća Lumière održala prvu kino projekciju na svijetu, 1895. godine u Parizu. Ova je manifestacija osmišljena po uzoru na francuski praznik filma - La Fête du Cinéma, koji se u Francuskoj održava već gotovo 40 godina, željno se iščekuje i okuplja veliki broj posjetitelja.

Događaj se već tradicionalno iščekuje i održava i u Sarajevu, gradu koji je zvanično proglašen gradom filma UNESCO-a 2019. godine. Kao ponosni član globalne UNESCO Mreže kreativnih gradova, Grad Sarajevo kroz kreativnu oblast filma nastoji ponuditi bogate i raznovrsne kulturne i filmske sadržaje dostupne svim građanima i posjetiteljima Sarajeva, podržavajući održavanje događaja kao što je Noć kina.

I ove godine zajedno slavimo filmsku umjetnost i bogatstvo domaće, regionalne i svjetske kinematografije.