U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras komedija “Protekcija”

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 19.30 sati, bit će upriličena komedija “Protekcija” autora Branislava Nušića.

Režiju potpisuje Kokan Mladenović, a igraju: Ermin Sijamija, Belma Salkunić, Amina Begović, Aleksandar Seksan, Amra Kapidžić, Merima Lepić-Redžepović, Dino Bajrović, Mirvad Kurić, Mona Muratović, Aldin Omerović, Emina Muftić, Amar Čustović i Mak Čengić.

"Puls"

Sarajevski ratni teatar (SARTR) večeras, u 20.00 sati, prikazuje dramu “Puls”.

Reditelj je Ermin Bravo, a uloge tumače: Ajla Alimanović, Boris Ler, Dragana Seferović, Jasmina Hadžihasanagić, Kemal Rizvanović, Lejla Alimanović i Mirna Ler.

"Majka"

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, na repertoaru je predstava "Majka", rađena prema tekstu Floriana Celera (Zeller) u režiji Dine Mustafića.

Glumačku postavu čine: Tatjana Šojić, Enes Kozličić, Elma Juković i Mehmed Porča.