Predstava "Seljačka opera" u ponedjeljak na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo

Komedija „Seljačka opera" Darvasa Benedeka i Pintéra Béle, u režiji Andrása Urbána bit će izvedena u Narodnom pozorištu Sarajevo, u ponedjeljak, 15. decembra sa početkom u 19:30 sati.

Najluđa svadba ovog četvrtka bit će upravo na sceni Narodnog pozorišta. Mlada je trudna, mladoženja voli drugu. Koji je bolji poklon veš mašina ili no frost frižider? Dođite da vidite kako bi izgledalo kad bi na jednom porodičnom okupljanju svi odlučili reći sve što su godinama skrivali. Ko pjeva, zlo ne misli... ili možda ipak misli?