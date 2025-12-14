Božićni koncert "Gradu s ljubavlju" u Mostaru oduševio publiku folklornom feštom

Tradicionalni božićni koncert „Gradu s ljubavlju“, u organizaciji Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Sv. Ante – Cim Mostar i Misije FRAMOST, održan je sinoć u Mostaru.

Dugogodišnja manifestacija ponovno je ispunila dvoranu prazničnim ugođajem, a bogat folklorni program izveli su članovi društva, uz nastup posebnih gostiju – Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Petar Zrinski iz Vrbovca.

- Božićni koncert održava se već 33 godine zaredom, a tradiciju nastavljamo širiti i njegovati i ubuduće. Ovim koncertom želimo svim sugrađanima pokloniti pravo božićno iskustvo kroz folklornu muziku i pjesmu - kazao je umjetnički direktor HKUD Sv. Ante Cim Marinko Jurić.

Publika je uživala u tradicionalnim božićnim pjesmama, originalnim koreografijama te izvedbama najmlađih i najstarijih članova društva, koji su još jednom prenijeli duh zajedništva i očuvanja kulturne baštine.

- Ove godine pripremili smo 12 točaka folklornog programa. Ansambl je izvodio plesove iz Zagorja i Banata, a završni dio činilo je kolo iz opere "Ero s onog svijeta". Pripremni ansambl izvodio je plesove Posavine, dječji ansambl dječje igre Splita, dok se izvorna skupina predstavila pjesmama zapadne Hercegovine - ispričao je Jurić.

Ovogodišnji Božićni koncert okupio je više od 200 izvođača na pozornici, stvarajući nezaboravnu muzičku i plesnu feštu.