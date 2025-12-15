U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras drama “Seljačka opera”

U Narodnom pozorištu Sarajevo, večeras u 19.30 sati, na repertoaru je drama “Seljačka opera” autora Darvasa Benedeka i Pintera Bela.
Reditelj je Andras Urban, dramaturginja Vedrana Božinović, koreograf Krisztian Gerđe, a igraju: Sanjin Arnautović, Amra Kapidžić, Aldin Omerović, Sanela Krsmanović-Bistrivoda, Sara Seksan, Vedrana Božinović, Mirvad Kurić, Sanin Milavić i Mak Čengić.
„Umri muški“
Kamerni teatar 55 večeras, u 20.00 sati, prikazuje komediju „Umri muški“ autora Alde Nikolaja.
Režiju potpisuje Admir Glamočak, a uloge tumače: Admir Glamočak, Tatjana Šojić i Ermin Bravo.
“Tramvaj zvani čežnja”
U Sarajevskom ratnom teatru (SARTR) večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Tramvaj zvani čežnja” prema najpoznatijem djelu čuvenog američkog dramatičara Tenesija Vilijamsa (Tennessee Williams).
Glume: Dina Mušanović, Ana Tikvić, Igor Skvarica i Alban Ukaj.