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U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras drama “Seljačka opera”

Kamerni teatar 55 prikazuje predstavu „Umri muški“, a SARTR “Tramvaj zvani čežnja”

Scena iz drame “Seljačka opera”. Nps.ba

I. P.

15.12.2025

U Narodnom pozorištu Sarajevo, večeras u 19.30 sati, na repertoaru je drama “Seljačka opera” autora Darvasa Benedeka i Pintera Bela.

Reditelj je Andras Urban, dramaturginja Vedrana Božinović, koreograf Krisztian Gerđe, a igraju: Sanjin Arnautović, Amra Kapidžić, Aldin Omerović, Sanela Krsmanović-Bistrivoda, Sara Seksan, Vedrana Božinović, Mirvad Kurić, Sanin Milavić i Mak Čengić.

„Umri muški“

Kamerni teatar 55 večeras, u 20.00 sati, prikazuje komediju „Umri muški“ autora Alde Nikolaja.

Režiju potpisuje Admir Glamočak, a uloge tumače: Admir Glamočak, Tatjana Šojić i Ermin Bravo.

“Tramvaj zvani čežnja”

U Sarajevskom ratnom teatru (SARTR) večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Tramvaj zvani čežnja” prema najpoznatijem djelu čuvenog američkog dramatičara Tenesija Vilijamsa (Tennessee Williams). 

Glume: Dina Mušanović, Ana Tikvić, Igor Skvarica i Alban Ukaj.

# DRAMA
# SARTR
# KULTURA
# KAMERNI TEATAR 55
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
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