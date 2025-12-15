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Sanin Milavić o radu i nepresušnoj energiji za "Avaz": Nikada nisam pristao na to da sam odrastao

Vapimo, za odgovorima kao društvo, priča glumac

Milavić o pozorištu: Prirodni dom. Velija Hasanbegović

Piše: Ajla Pehlivan

15.12.2025

Scenu Narodnog pozorišta Sarajevo večeras će obilježit hit komedija “Seljačka opera”, u kojoj posebno blista Sanin Milavić.

U razgovoru za „Dnevni avaz“, istaknuti glumac otkriva šta mu je lično najposebnije u ovom projektu, kako kroz godine karijere njeguje svaki novi pristup i zašto smatra da pozorište ne treba samo da postavlja pitanja, nego i da nudi odgovore koji publiku zaista dotiču.

Nevjerovatna energija

Kroz niz fascinantnih anegdota i promišljenih odgovora, Milavić govori o svojoj strasti prema pozorištu, o saradnjama koje su obilježile njegov profesionalni put, kao i o ulozi glume u društvu koje sve više traži odgovore u površnim digitalnim formatima. Za njega, pozorište ostaje mjesto gdje se kroz likove i situacije možemo istinski prepoznati — i to je ono što ga i dalje iznova motivira da radi, istražuje i stvara.

Svakom novom izvedbom “Seljačka opera” iznova oduševi publiku, a glumac otkriva šta je, prema njegovom mišljenju, tome presudno.

- Zaista je teško izdvojiti bilo koji segment kao najposebniji. Možda je baš to i tajna uspjeha ove predstave. Jednostavno, muzičari predvođeni maestrom Fuadom Šetićem, scenografija Adise Vatreš Selimović, režija Andraša Urbana i fantastična ekipa talentovanih, duhovitih glumica i glumaca s kojima imam privilegiju da igram ovu predstavu, funkcionišu i dišu kao jedno biće. Predstava zato zaista pršti od energije da je gotovo nevjerovatno šta sve stane u tih osamdesetak minuta igre - rekao je Milavić.

Iako je njegov dosadašnji rad obilježen brojnim saradnjama i projektima, ne voli se, kako kaže, stavljati u kalupe.

- Ja se vodim devizom da je najbolje uvijek ono sljedeće. Zaista ne bih volio da budem jedan od onih glumaca koji govore samo o prošlim ulogama i predstavama kao vrhuncima karijere. To bi značilo da ja je najbolje već iza mene. Isto tako, neiskreno bi bilo da kažem da kolege i redatelji nisu ostavili duboki trag na mene i kao osobu i kao glumca, tako da moram izdvojiti rad sa Selmom Spahić, Nerminom Hamzagićem, Petrom Pejakovićem i naravno Andrašom Urbanom. Ovo nam je druga zajednička predstava, ili bolje rečeno tek druga.

"Seljačka opera" večeras na sceni. Velija Hasanbegović

Odraz u ogledalu

Vrijeme brzo prolazi, ali svaki sekund nastoji očuvati, kako kroz projekte, tako i život.

- Iskren da budem, meni je sa skoro 47 godina još nevjerovatno da je neka banka meni dala kredit. Nevjerovatno mi je da živim u nekom svom stanu (mislim, bit će valjda moj kad jednom isplatim taj kredit). Nevjerovatno mi je da imam sina kojem je već 16 godina, da sam u braku već skoro 20. Nevjerovatno mi je zbog toga što, čini mi se, nikada nisam pristao na to da sam odrastao. I dalje koristim svaki trenutak za igru i oduševljavam se svakom novom sitnicom koju otkrijem - objasnio je glumac te naglasio:

- Pozorište je jednostavno prirodni dom za to i nadam se da nikada neću ni odrasti.

Otvoreno je govorio i o stanju kulture, značaju i suštini.

- Sada ću možda izreći nešto blasfemično. Još od studentskih dana bezbroj puta sam čuo rečenicu „Pozorište je tu da postavlja pitanja, a ne da daje odgovore“. S godinama i iskustvom sve manje se slažem s tom floskulom. Mislim da publika u teatar ne treba da dolazi kao na kontrolni iz matematike. Vapimo, za odgovorima kao društvo. Kad nas nešto boli, tišti, kada smo usamljeni u svojim strahovima i nesigurnostima umjesto da se uputimo jedni na druge, odgovore tražimo u generičkim savjetima Tik Toka, Instagrama i umjetne inteligencije. Valjda je zato i Chat GPT, odjednom postao član mnogih porodica. Ako još i mi u teatru samo pitamo, bojim se da će se odgovori ponovo tražiti od nula i jedinica nekog algoritma. Čini mi se da je mnogo bitnije da publika u pozorištu kroz likove, priče i situacije prepozna sebe, sebi bliske ljude, svoje intimne probleme i strahove. Možda da ih ta spoznaja da nisu sami, taj neočekivani odraz u ogledalu ohrabri da mijenjaju i sebe i svijet oko sebe - poručio je glumac.

Rad na mjuziklu

Za kraj je otkrio šta publika može očekivati od njega u periodu koji slijedi.

- Što se budućnosti tiče, trenutno radim na mjuziklu „Be More Chill“ u mojoj matičnoj kući „Pozorištu mladih Sarajevo“ i zaista uživam u procesu. Možda baš zato što opet radim sa polovinom ansambla predstave “Seljačka opera”- zaključio je Sanin Milavić. 

# NPS
# SELJAČKA OPERA
# SANIN MILAVIĆ
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