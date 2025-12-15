Sanin Milavić o radu i nepresušnoj energiji za "Avaz": Nikada nisam pristao na to da sam odrastao

Scenu Narodnog pozorišta Sarajevo večeras će obilježit hit komedija “Seljačka opera”, u kojoj posebno blista Sanin Milavić.

U razgovoru za „Dnevni avaz“, istaknuti glumac otkriva šta mu je lično najposebnije u ovom projektu, kako kroz godine karijere njeguje svaki novi pristup i zašto smatra da pozorište ne treba samo da postavlja pitanja, nego i da nudi odgovore koji publiku zaista dotiču.

Nevjerovatna energija

Kroz niz fascinantnih anegdota i promišljenih odgovora, Milavić govori o svojoj strasti prema pozorištu, o saradnjama koje su obilježile njegov profesionalni put, kao i o ulozi glume u društvu koje sve više traži odgovore u površnim digitalnim formatima. Za njega, pozorište ostaje mjesto gdje se kroz likove i situacije možemo istinski prepoznati — i to je ono što ga i dalje iznova motivira da radi, istražuje i stvara.

Svakom novom izvedbom “Seljačka opera” iznova oduševi publiku, a glumac otkriva šta je, prema njegovom mišljenju, tome presudno.

- Zaista je teško izdvojiti bilo koji segment kao najposebniji. Možda je baš to i tajna uspjeha ove predstave. Jednostavno, muzičari predvođeni maestrom Fuadom Šetićem, scenografija Adise Vatreš Selimović, režija Andraša Urbana i fantastična ekipa talentovanih, duhovitih glumica i glumaca s kojima imam privilegiju da igram ovu predstavu, funkcionišu i dišu kao jedno biće. Predstava zato zaista pršti od energije da je gotovo nevjerovatno šta sve stane u tih osamdesetak minuta igre - rekao je Milavić.

Iako je njegov dosadašnji rad obilježen brojnim saradnjama i projektima, ne voli se, kako kaže, stavljati u kalupe.

- Ja se vodim devizom da je najbolje uvijek ono sljedeće. Zaista ne bih volio da budem jedan od onih glumaca koji govore samo o prošlim ulogama i predstavama kao vrhuncima karijere. To bi značilo da ja je najbolje već iza mene. Isto tako, neiskreno bi bilo da kažem da kolege i redatelji nisu ostavili duboki trag na mene i kao osobu i kao glumca, tako da moram izdvojiti rad sa Selmom Spahić, Nerminom Hamzagićem, Petrom Pejakovićem i naravno Andrašom Urbanom. Ovo nam je druga zajednička predstava, ili bolje rečeno tek druga.