U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras drama “Sarajevski trgovac”

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 19.30 sati, upriličit će dramu “Sarajevski trgovac” autora Igora Štiksa, jednog od najnagrađivanijih i najizvođenijih bosanskohercegovačkih pisaca, napisanu posebno za NPS, u režijskoj postavci Michala Dočekala.

Glumačku postavu čine: Faruk Hajdarević, Nerman Mahmutović, Mirvad Kurić, Mona Muratović, Vedran Đekić, Milan Pavlović, Amina Begović, Riad Ljutović, Dino Bajrović, Irfan Ribić, Sara Seksan, Belma Salkunić-Bektešević, Alen Konjicija, Sanjin Arnautović, Haris Bidžan i Amra Kapidžić.

“Schindlerov lift”

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, na repertoaru je predstava “Schindlerov lift” autora Darka Cvijetića.

Režiju i adaptaciju potpisuje Kokan Mladenović, a igraju: Tatjana Šojic, Gordana Boban, Admir Glamočak, Muhamed Hadžovic, Aleksandar Seksan, Maja Izetbegović, Dina Mušanović, Sabit Sejdinović, Senad Alihodžić, Davor Golubović te djeca: Lana Zeničanin, Tijana Zeherović, Sin Kurt, Isa Seksan i Dino Hamidović.

“Tri boje cvekle”

Sarajevski ratni teatar (SARTR) večeras, u 20.00 sati, prikazuje dramu “Tri boje cvekle” autorice Nejre Babić.

Rediteljica i kompozitorica je Irena Popović Dragović, a uloge tumače: Ana Mia Karić, Emina Muftić, Amila Ravkić, Sanjin Arnautović, Hana Zrno, Matea Mavrak , Lidija Kordić, Alen Konjicija, Sara Seksan i Nikolina Vujić.