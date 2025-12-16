Svjetski spektakl u Sarajevu, José Carreras na oproštajnoj turneji 7. marta 2026. godine u Skenderiji

Carreras je veliki prijatelj glavnog grada Bosne i Hercegovine i ovo će biti njegov treći dolazak. Slavni umjetnik je prvi put posjetio Sarajevo 19. juna 1994. godine, kad je u razrušenoj sarajevskoj Vijećnici izveo Mozartov “Rekvijem u d-molu”. Ovaj koncert je objavljen pod nazivom "Rekvijem iz Sarajeva". Drugi nastup je održan 10. jula 2006. godine u sklopu festivala u Zetri, podsjetili su organizatori.

Sarajevo će naredne godine svjedočiti muzičkom spektaklu svjetskih razmjera. José Carreras, jedan od najvećih opernih pjevača svih vremena, 7. marta 2026. će u dvorani "Mirza Delibašić" u Skenderiji održati veliki koncert. Slavni tenor će u pratnji Sarajevske filharmonije izvesti neke od svojih najpoznatijih arija i pjesama, a za taj događaj i van Sarajeva vlada veliki interes.

José Carreras tokom izuzetno uspješne karijere ostvario više od 60 uloga na sceni, prodao više od 85 miliona nosača zvuka, što ga svrstava među komercijalno najuspješnije operne pjevače svih vremena.

Poseban pečat njegovoj karijeri daje i borba protiv leukemije. Nakon što je 1987. godine i sam preživio ovu tešku bolest, osnovao je Međunarodnu fondaciju sa njegovim imenom.

Carreras je kao strastveni ljubitelj nogometa,1990. godine, povodom Svjetskog prvenstva u Italiji, došao je na ideju formiranja "Tri tenora" s prijateljima Plácidom Domingom i Lucianom Pavarottijem. Prvobitno je planirao samo jedan koncert, ali zbog popularnosti nastupili su još 30 puta širom svijeta. Njihove izvedbe i danas drže rekorde prodaje u klasičnoj muzici.

U Sarajevu će Carrerasa pratiti i dirigent David Giménez, poznat po svom izuzetnom osjećaju za glas, s kojim je ostvario brojne nezaboravne koncerte.

Ulaznice se mogu nabaviti putem platforme Entrio.ba,te na Entrio prodajnim mjestima, na platou Skenderija kao i na blagajni BKC-a.