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DASKE KOJE ŽIVOT ZNAČE

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras drama „Uhvati zeca“

Sarajevski ratni teatar prikazuje predstavu “Bio je lijep i sunčan dan”

Scena iz drame „Uhvati zeca“. Nps.ba

I. P.

17.12.2025

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 19.30 sati, prikazuje dramu „Uhvati zeca“ autorice Lane Bastašić. Režiju potpisuje Lajla Kaikčija, a uloge tumače: Vedrana Božinović, Amra Kapidžić, Dino Bajrović, Una Kostić, Ana-Marija Tomić i Mak Čengić.

Na daskama Sarajevskog ratnog teatra (SARTR) večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Bio je lijep i sunčan dan” rediteljice Tanje Miletić Oručević.

Igraju: Mirela Lambić, Ana Mia Milić, Maja Salkić, Snežana Bogićević, Amila Terzimehić, Benjamin Bajramović, Adnan Kreso, Sead Pandur i Jasenko Pašić.

# DRAMA
# SARTR
# KULTURA
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
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