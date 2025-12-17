U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras drama „Uhvati zeca“

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 19.30 sati, prikazuje dramu „Uhvati zeca“ autorice Lane Bastašić. Režiju potpisuje Lajla Kaikčija, a uloge tumače: Vedrana Božinović, Amra Kapidžić, Dino Bajrović, Una Kostić, Ana-Marija Tomić i Mak Čengić.

Na daskama Sarajevskog ratnog teatra (SARTR) večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Bio je lijep i sunčan dan” rediteljice Tanje Miletić Oručević.

Igraju: Mirela Lambić, Ana Mia Milić, Maja Salkić, Snežana Bogićević, Amila Terzimehić, Benjamin Bajramović, Adnan Kreso, Sead Pandur i Jasenko Pašić.