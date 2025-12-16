Veliki uspjeh mladog bh. kaligrafa: Abdulhak Hadžimejlić ostavio trag na najvećoj sahat-kuli u Meki

Dva bosanskohercegovačka umjetnika stoje iza kaligrafije i vizuelnog identiteta najveće sahat-kule na svijetu, ZEMZEM Watch Towera, smještene uz Kabu u Meki. Riječ je o jednom od najznačajnijih savremenih umjetničkih i vjerskih poduhvata, koji ujedno predstavlja i veliki doprinos Bosne i Hercegovine svjetskoj kulturnoj baštini.

Autori ovih radova su profesor Munib Obradović i Abdulhak Hadžimejlić, čija su djela postala dio jednog od najprepoznatljivijih simbola islamskog svijeta.

Munib Obradović, mostarski kaligraf svjetskog renomea, autor je kaligrafskih kompozicija i natpisa koji krase ZEMZEM Watch Tower pored Kabe u Meki. Njegov dugogodišnji rad i umjetnički doprinos prepoznati su i cijenjeni u brojnim zemljama islamskog svijeta.

Abdulhak Hadžimejlić, rođen 1995. godine u Fojnici, pripada mlađoj generaciji bosanskohercegovačkih kaligrafa, ali je već ostvario zapaženu karijeru. Studirao je historiju umjetnosti i kaligrafiju, a usavršavao se kod istaknutih majstora, među kojima je i Munib Obradović. Nedavno je realizovao i levhu u obliku sarajevske Istiklal džamije, u kojoj je spojio tradicionalne motive s modernim umjetničkim izrazom.

Vrhunac dosadašnjeg profesionalnog puta Abdulhaka Hadžimejlića predstavlja učešće u izradi kaligrafskih radova na ZEMZEM sahat-kuli u Meki. Uprkos mladosti, već je osvojio značajne nagrade na domaćim i međunarodnim kaligrafskim takmičenjima, a danas se bavi i edukacijom novih generacija umjetnika.