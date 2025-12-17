U BKC-u večeras Božićno-novogodišnji koncert u organizaciji Federalnog ministarstva kulture

Federalno ministarstvo kulture i sporta, Fondacija "Amadeus" i Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti Sarajevo organizirat će večeras u Bosanskom kulturnom centru Božićno-novogodišnji koncert.

Lijepe vijesti

Federalna ministrica kulture i sporta Sanja Vlaisavljević kazala je jučer na konferenciji za medije da joj je zadovoljstvo i čast što ima priliku zajedno sa maestrom Emirom Nuhanovićem podjeliti lijepe vijesti koje dovode u vezu Ministarstvo i Fondaciju za muzičke, scenske i likovne djelatnosti.

- Kako je Nuhanović novi član Upravnog odbora, novi stari član Upravnog odbora, porodile su se mnoge lijepe ideje koje povezuju Ministarstvo sa Fondacijom, čime se dokazuje da Fondacija i Ministarstvo jesu jedno tijelo i nužno moraju biti u partnerskom odnosu te da možemo i moramo organizirati one aktivnosti koje će predstaviti naš zajednički rad - kazala je Vlaisavljević.

Ona je istakla da je večerašnji koncert prvi koji Ministarstvo kulture i sporta organizira sa jednom od svojih fondacija.

Govoreći o Fondaciji za muzičke i scenske umjetnosti, Emir Nuhanović je kazao da ova Fondacije neće kao ranijih godina samo podijeliti novac.

Društvena odgovornost

- Mi ćemo kao Fondacija na što imamo pravo i društvenu odgovornost na osnovu povjerenih sredstava s kojima raspolažemo, da nešto napravimo bolje. Da nešto promijenimo, unaprijedimo naš rad. Nećemo se zadovoljiti s tim da čekamo svake godine taj grant, već ćemo i sami da apliciramo za dodatna sredstva i kod evropskih fondova i kod drugih ministarstava, lokalnih ili državnih institucija - naveo je Nuhanović.

On je istaknuo da će Fondacija za muzičke djelatnosti praviti različite projekte. Smatra da Fondacija i postoji zbog toga, ne samo dijeliti novac, već i praviti projekte. Tako će jedan od prvih projekata koji će raditi biti osnivanje Fonda instrumenata.

Program večerašnjeg koncerta biće prilagođen predstojećim praznicima.

Između ostalog, na repertoaru će se naći djela armenskog kompozitora Uzeira Hadžibjelija, koja nisu do sad izvođena u Bosni i Hercegovini, a u svijetu se ove godine obilježilo 140 godina od njegova rođenja.



