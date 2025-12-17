U Kinoteci BiH održana projekcija kratkih filmova mladih o miru 'Ovo smo mi'

Kinoteka BiH je bila domaćin Muzeju ratnog djetinjstva koji je u kino sali upriličio projekciju kratkih filmova mladih autora nastalih u okviru međunarodnog projekta "Here We Stand" ("Ovo smo mi"). Publika je imala priliku pogledati ukupno osam kratkih filmova – četiri iz BiH, dva iz Velike Britanije i dva iz Sjeverne Irske. Filmovi su nastali kao rezultat saradnje tri muzeja: Muzeja ratnog djetinjstva (BiH), Muzeja mira (Peace Museum) iz Velike Britanije i Muzeja Slobodnog Derryja (Free Derry Museum) iz Sjeverne Irske, uz podršku British Councila , u okviru programa “Bradford – Grad kulture 2025” .

Nakon projekcije održana je i kratka diskusija s autorima filmova iz Bosne i Hercegovine, tokom koje je publika imala priliku čuti više o procesu rada i temama kojima se filmovi bave. Tokom projekta, mladi uzrasta od 18 do 28 godina istraživali su lična iskustva mira, sukoba i identiteta, koristeći mobilne telefone kao primarne kreativne alate. Radionice su vođene pod mentorstvom Elhum Shakerifar, filmske autorice nominirane za BAFTA nagradu.