Filozofski fakultet u Zenici dobio multifunkcionalan prostor u projektu "CoolTour LAB"

Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici prezentirao je projekt "CoolTour LAB", koji je nastao kao rezultat inicijative i zajedničkog rada nastavnika i studenata Katedre za kulturu i turizam tog fakulteta.

Studentski projekat

Projekat je realiziran kroz studentski projekat te podržan sredstvima Lokalne fondacije Zenica i partnerskih institucija i organizacija iz lokalne zajednice, među kojima su Turistička zajednica Zeničko-dobojskog kantona, JU Bosansko narodno pozorište Zenica, Gradska biblioteka i Američki kutak Zenica te preduzeća ALMY d.o.o. Zenica.

Projektom je, kako je kazao voditelj pomenutog odsjeka profesor Hazim Begagić, standardna fakultetska učionica transformisana u savremen, inspirativan i multifunkcionalan prostor namijenjen nastavnom, istraživačkom i javnom kulturnom djelovanju.

- Ovo je suštinski nastalo kao rezultat studentske inicijative, a mi smo im pomogli u realizaciji projekta. Podržali smo ih u tome jer to i jeste ujedno bilo i naša želja, odnosno želja nastavnika i saradnika da stvorimo jedan prostor te da se malo udaljimo od onoga klasičnog, tradicionalnog oblika učionice na koji smo navikli - kazao je Begagić.

Zgrada fakulteta, podvukao je, možda je i jedina zgrada u Bosni i Hercegovini koja je "ugostila sva tri obrazovna nivoa", jer je izrađena inicijalno kao osnovna škola, dugo vremena je bila srednja škola, a zadnjih 15-ak godina je dom Filozofskog fakulteta.

Pomenuta katedra, istakao je Begagić, jedna je od najaktivnijih na UNZE-u pa im je upravo i trebao inovativan i inspirativan prostor za realizaciju nastave, ali i za studentske istraživačke projekte.

Kulturni prostor

- Istovremeno je i neki novi kulturni prostor u gradu, studentski kulturni prostor gdje ćemo moći organizirati različite događaje te gdje će se i naši gosti i gošće ugodno i lijepo osjećati. Nama je vjetar u leđa bila transformacija studijskog programa Kulturalni studij u studije Kulture i turizma. Dugo smo vremena razmišljali na koji način transformisati, oplemeniti, obogatiti dodatno studijski program kulturalni studij - kazao je Begagić, istakavši kako su slijedili trendove i aktuelnu poziciju turizma kao vodeće rastuće grane privrede u BiH.

Turizam je, dodao je, u tijesnoj vezi sa kulturno-istorijskim nasljeđem i kulturom, a ove su godine upisali prvu generaciju studenata Odsjeka kulture i turizma.

Koordinarorica ovog projekta je studentica Indira Agić, koja je istakla kako se okupio i napisao projekat mali tim studenata te da im je u tome pomogao upravo profesor Begagić.

- Htjeli smo da napravimo jedan multifunkcionalni prostor za studente, prvi ovog tipa na našem univerzitetu, gdje će se, pored logike, njegovati i kreativnost, kultura i koji će biti, zapravo, jedna laboratorija novih projekata koji će studenti voditi - kazala je Agić.

Studenti će, dodala je, biti inicijatori projekata, koji bi trebali mijenjati lokalnu zajednicu za početak nekim malim koracima.