Sarajevo u znaku blagdanske čarolije: Održan Božićno-novogodišnji koncert u BKC-u

Božićno-novogodišnji koncert u organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta, Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti Sarajevo i Fondacije “Amadeus” održan je večeras u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu.

Federalna ministrica kulture i sporta Sanja Vlaisavljević kazala je da je to zaista lijep, poseban i specifičan koncert na kojem će posjetioci slušati ono što vole slušati tokom blagdana i ono što vole čuti kada žele drugima poželjeti lijepo.

- Ovih sat vremena, koliko ćemo provesti ovdje u ovom predivnom akustičnom prostoru, će nam omogućiti da povežemo kulturu, javnost, mlađe, starije i sve one koji žele uistinu da osjete čaroliju ispraćaja jedne godine u susret drugoj - kazala je.

Član Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti, dirigent Emir Nuhanović kazao je da je program koncerta jako raznolik i primjeren božićnim i novogodišnjim praznicima.

- Trudili smo se da napravimo program s kompozitorima od istoka do zapada. Tako da ćemo imati kompozitora Uzeyra Hacibeylia, zatim Mendelssohna, Montija, Schuberta te Straussa i mnoge druge - kazao je.

Kako je ranije najavljena i humanitarna poruka koncerta, otvoren je poziv svim građanima koji posjeduju muzičke instrumente koje više ne koriste da ih donesu u BKC i doniraju Fondaciji za muzičke, likovne i scenske umjetnosti Sarajevo.

Ti instrumenti bit će potom stavljeni na raspolaganje djeci s posebnim potrebama, djeci bez roditeljskog staranja i talentiranoj djeci iz socijalno osjetljivih porodica.